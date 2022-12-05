Андрей Воробьев: Московская область в 2022 году закупила для своих поликлиник и больниц 6 тысяч единиц медоборудования

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область продолжает обновлять техническое оснащение больниц и поликлиник. Современная аппаратура приобретается в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также по региональной программе модернизации. Так, в 2022 году регион закупил около 6 тысяч единиц медицинского оборудования. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об этом во время совещания с руководителями областных министерств и главами городских округов.

- У нас программа замены аналогового старого оборудования на новое в этом году идет полным ходом, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы закупили 122 единицы тяжелого. В медицинских учреждениях это оборудование - КТ, МРТ, очень ждут.

Губернатор отметил, что в 2023 году программа обновления техники в медучреждениях Подмосковья будет продолжаться. Завершить ее планируют в 2024 году.

- Задача здрава (системы здравоохранения Московской области, - Авт.) - активно использовать искусственный интеллект при анализе снимков. Чтобы люди не ждали по три-пять дней. Все хотели бы, чтобы заключение было написано в тот же день. Планируем в следующем году эту услугу ввести, - отметил Андрей Воробьёв.

Среди закупленного - уже упомянутые аппараты МРТ (магнитно-резонансная томография), КТ (компьютерная томография), УЗИ (ультразвуковое исследование), а также ангиографы, рентгеновское и эндоскопическое оборудование, маммографы и флюорографы, передвижные мобильные комплексы и многое другое. Техника отправилась во все муниципалитеты области. Важный момент: примерно треть всей техники - российского производства.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что на данный момент установили и ввели в эксплуатацию 68% всего легкого оборудования. Но до конца года этот показатель доведут до 100%. Что касается тяжелого оборудования, 57 из 122 единиц уже работает. До Нового года смонтируют и запустят остальное.

- В октябре в Московском областном онкологическом диспансере открыли лучевой ускоритель нового поколения. Один сеанс теперь занимает не полчаса, а в 3 раза меньше. На этом аппарате их проведено уже более тысячи. В Волоколамской ЦРБ заработал аппарат МРТ. Теперь жителям Шаховской, Лотошино и Волоколамска не нужно проделывать путь в 2,5 часа, чтобы выполнить исследование.

В планах на 2023 год - 13 новых мобильных ФАПов для отдаленных территорий, где нет собственных поликлиник, и еще 122 единицы тяжелого оборудования.