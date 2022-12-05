Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в области введут единый стандарт обслуживания лифтов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Режиссер Станиславский 90 лет назад сказал важную вещь про то, что «театр начинается с вешалки». Если перефразировать эту мысль под нынешние реалии, для большинства жителей многоэтажек дом начинается с лифта. С того, как он выглядит и как работает. (И работает ли!) Вопрос, конечно, актуальный. Особенно для домов, что постарше.

В Московской области уже во всех муниципалитетах полностью заменили старые лифты и для эффективного контроля за состоянием техники решили внедрить единый стандарт обслуживания лифтового оборудования. Этот вопрос губернатор Подмосковья обсуждал сегодня на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.

- Мы заменили лифты старше 25 лет. Но проблему доставляли не только они, но и новые лифты, которые устанавливаются в домах. Печально, когда они не работают - это неудобно, дискомфортно, - отметил Андрей Воробьёв.

В Московской области сейчас действуют более 62 тысяч лифтов - они обслуживают около 4,1 млн жителей многоквартирных домов. В качестве позитивного примера губернатор привел работу с лифтами в одном из муниципалитетов.

- Королев - молодцы, команда решила эту управленческую задачу. И мы предлагаем распространить их успешную практику на все муниципалитеты.

В Королеве добились того, что 98% всего лифтового хозяйства контролирует муниципальная Единая диспетчерская служба (ЕДС), а не разрозненные частники. Это и на стоимости услуг отражается. В упомянутом Королеве каждый горожанин в среднем платит за работу лифта всего около 10 рублей в месяц.

В чем проблема текущей системы обслуживания лифтов в большинстве округов, объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский:

- Сейчас управляющая организация, которая заказывает услуги на техническое обслуживание в лифтовой организации, имеет только договор техобслуживания. На проведение дополнительных работ по замене узлов и элементов лифта заключается отдельный договор. Также отсутствует единая политика оплаты работ по содержанию и ремонту.

По словам министра ЖКХ, внедрение ЕДС эту проблему решит. Пилотными муниципалитетами для отлаживания новой системы станут Химки, Одинцовский и Наро-Фоминский городские округа.

- Я думаю, что в конце первого квартала 2023-го мы уже сможем оценить результат, - заявил Велиховский.

- Также важно, чтобы лифты, которые подвержены вандализму, были оборудованы камерами, - отметил Андрей Воробьёв.

- Начнем реализовывать эту программу в следующем году, - отчитался министр.