Экзоскелет для реабилитации: В Одинцовскую больницу по поручению губернатора Андрея Воробьёва закупили новое оборудование

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

- В таком костюме чувствуешь себя супергероем, как в кино, - улыбается пациент.

На мужчине - экзоскелет, который поддерживает поясницу и позволяет двигаться слабым ногам. Незаменимая вещь для современной реабилитации. Там, где еще десять, двадцать лет назад медицина развела бы руками, у людей с проблемами опорно-двигательного аппарата появляется шанс на восстановление функций.

Экзоскелет накануне привезли в отделение восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской больницы. Новое реабилитационное оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева - в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Одинцовская больница получила оборудование стоимостью более 7 млн рублей в рамках оснащения отделения реабилитации для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Специалисты объясняют, что такой экзоскелет можно «программировать» с учетом индивидуальных особенностей пациентов - через специальный планшет. Можно ввести длину стопы, голени и бедра, ширину таза и так далее. Получается, что единица специальной медицинской техники одна, но благодаря своему функционалу она может подстраиваться под персональные программы реабилитации.

- Мы продолжаем оснащать больницы высокотехнологичным реабилитационным оборудованием, потому что от качества реабилитации зависит дальнейшая жизнь пациента, - отметила Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в течение 2022 года в подмосковные больницы и поликлиники закупили около 6 тысяч единиц медоборудования. В 2023 и 2024 годах программа по обновления техники в медицинских учреждениях региона будет продолжаться.