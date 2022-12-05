Во МХАТе ставят «Золушку» с недетскими ценами на билет

Фрагмент спектакля "Золушка" в постановке МХАТ им. Горького. Фото: vk.com/mxat_teatr

Усиленно пополняет репертуар Театра им.Гоголя. На Малой сцене в декабре выходит сразу несколько премьер.

Гротескный, красочный спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке Глеба Черепанова - первая премьера обновленного театра. Как и должно быть в этой комедии Шекспира спектакль интригует волшебными превращениями.

В постановке заняты молодые артисты, которых набрал в труппу новый худрук Антон Яковлев: Анатолий Просалов, Мария Свирид, Евгений Пуцыло, Марк Бурлай, Сергей Савичев, Алёна Гончарова и другие.

Где: Театр им.Гоголя.

Когда: 21, 22 декабря, 3, 4, 15, 31 января.

Цена билетов: 500 - 2000 руб.

Еще одна премьера Малой сцене - постановка режиссера и хореографа Константина Мишина «Портрет Дориана Грея». Это пластический спектакль в стилистике современной европейской хореографии. Роль Дориана играют четыре артиста, отображая многоликость персонажа и происходящие с ним перемены.

Где: Театр им.Гоголя.

Когда: 29, 30 декабря, 5, 26, 27 января.

Цена билетов: 500 - 2000 руб.

В декабре состоится премьера музыкально-поэтического цикла «Поэтомания». Это дань театральной традиции чтецких вечеров. На первом вечере цикла - «Город влюбленных людей» - прозвучат произведения поэтов-шестидесятников. Период «оттепели» сопровождался небывалым расцветом поэзии. Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Бродский, Окуджавы – самые яркие имена. На Малой сцене Театра Гоголя их стихи прозвучат в исполнении молодых артистов. Визуальным рядом идут архивные записи выступлений в легендарном зале Политеха, на улицах Москвы, фрагменты из фильмов.

Как считает режиссер Антон Яковлев, обращение к поэзии – одно из важнейших направлений обновленного театра.

Где: Театр им.Гоголя.

Когда: 9 декабря.

Цена билетов: 500 - 800 руб.

На Малой сцене МХТ им. Чехова пройдет премьера спектакля Марины Брусникиной «Полярная болезнь» по пьесе Марии Малухиной.

Спектакль про челночниц. За окном - 1996 год. Три женщины едут торговать в отдалённые деревни и посёлки Крайнего Севере. Татьяна, Валя и Люба – у каждой из них своя причина оставить дом и, надеясь только на себя, кочевать по вечной мерзлоте под Полярной звездой.

«Утро. Ледяная пустыня. Чистое небо, яркое солнце, снег. Повсюду снег. И больше ничего вокруг. Посреди дороги остановился автобус…». На самом деле «Полярная болезнь» – про то, что происходит с нами сегодня, про резкий слом реальности, когда люди пребывают в растерянности – а что же будет дальше?

«Читаешь пьесу и думаешь: да, так было, и это тоже пережили, и всё равно выжили. Вот это ощущение женской силы, которая всё преодолевает, показалось мне очень нужным сегодня. Несмотря ни на что, вопреки любым обстоятельствам, женщины побеждают. В пьесе светлый финал, есть надежда – то, что нам необходимо», - говорит Марина Брусникина.

В спектакле заняты: Дарья Юрская, Ольга Литвинова, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова, Алёна Хованская.

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 23 декабря, 9, 28 января.

Цена билетов: 1500 - 2500 руб.

«Красавец Мужчина» - комедия Островского в постановке Данила Чащина. Красавец Аполлон Окоёмов использует всё своё обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счёт её состояния. Только жена у него уже есть, чтобы поправить дела, он просит у кроткой супруги Зои развода…

В спектакле заняты: Дмитрий Власкин, Владимир Жеребцов, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева, Вера Воронкова, Владимир Майзингер, Андрей Заводюк…

Где: Театр им.Пушкина.

Когда: 9, 10, 29, 30 декабря, 14, 15, 31 января.

Цена билетов: 500 - 10000 руб.

«Генерал и его семья» - исторический роман Тимура Кибирова ( лауреата литературной премии «Большая книга» за 2020 год). Место действия – СССР, середина 1970-х.

Для молодежи - это уже история, а для людей старшего поколения – недавняя современность. В центре спектакля история любви, которая побеждает все исторические обстоятельства и невзгоды. В разные времена разворачивается великий сюжет отцов и детей, в разные времена есть место человеческому подвигу.

Где: Театр им.Вахтангова.

Когда: 9, 10, 29, 30 декабря, 14, 15, 31 января.

Цена билетов: 500 - 10000 руб.

В МХАТ им.Горького выходит детский спектакль (6+) с недетскими ценами за билет. Сказка «Золушка» знаете не один, а несколько версий разных писателей или рассказчиков: от Шарля Перро, братьев Гримм до Евгения Шварца. Каждый из них вносит в сюжет что-то своё. МХАТ обещает показать красивую костюмированную музыкальную постановку, которая подарит массу положительных эмоций маленьким и взрослым зрителям. Спектакль еще не вышел, но цены уже впечатляют. Билет на детский спектакль от 3,5 тысяч до 11000 руб.

Где: МХАТ им.Горького.

Когда: 9, 10, 11, 24, 25 декабря.

Цена билетов: 3500 - 11000 руб.