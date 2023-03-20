Третий и четвёртый Московские центральные диаметры: Между Белорусским и Савеловским вокзалами расширят пути, около «Сити» построят тоннель под МЦК

Фото: mos.ru

На МЦД готовятся к запуску осенью этого года ещё два диаметра - третий и четвёртый. На некоторых станциях и участках сейчас переделывают вокзалы, меняют старые коммуникации, прокладывают дополнительные пути. В столичном Стройкомплексе рассказали, что именно и где сейчас происходит.

ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

На МЦД-3 действующую станцию Крюково превращают в огромный транспортный узел. Она станет конечной остановкой на диаметре. В этом ТПУ также будут забирать и высаживать пассажиров поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. В вокзальном комплексе из трех новых платформ две уже полностью готовы. Действующий подземный переход сейчас реконструируют. Параллельно занимаются облицовкой фасадов вокзала. В целом станцию обновили уже на 60 процентов.

В трехуровневом ТПУ разместятся пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами, три островные платформы с навесами, лифты и эскалаторы. Выход с платформ откроют по обе стороны железной дороги - к улице Ленина, Солнечной аллее, Новокрюковской улице и Панфиловскому проспекту. Здесь же обустроят технологический парк для стоянки, оборота и отправки поездов. А терминалы для автобусов впервые в столице появятся на действующей эстакаде. После открытия МЦД-3 поездки в Москву для жителей Зеленограда подешевеют более чем в два раза с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ПЛАТФОРМЫ В СТАРИННОМ СТИЛЕ

На нескольких участках МЦД-4 строители сейчас связывают между собой два направления Московской железной дороги - Калужское и Нижегородское. При этом диаметр пройдет через Смоленское, Рижское и Курское направления МЖД. Чтобы все заработало как надо, прокладывают дополнительные пути, соединительную ветку и реконструируют слабые места. Например, расширяют отрезок железной дороги от Савеловского до Белорусского вокзала. К запуску поездов с пассажирами на МЦД-4 здесь будет уже четыре пути вместо нынешних двух. Пока тут проходит МЦД-1 и действует реверсивное движение. Но уже в ближайшие месяцы завершится переустройство второго пути и тогда по нему вновь поедут электрички. Затем начнется укладка двух главных путей для МЦД-4.

Параллельно обновляется станция Белорусская МЦД-1. На ней обновляют две платформы - основную и береговую со стороны Нижней улицы. Скоро начнется реконструкция береговой платформы со стороны здания вокзала. Навесы над платформами сделают в стиле соседних памятников архитектуры - Белорусского вокзала и Тверского путепровода.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ДОМ ПУТЕВОГО ОБХОДЧИКА СОХРАНИЛИ

Около станции МЦД-4 Тестовская начали строить пешеходный тоннель под путями МЦК в районе делового центра «Москва-Сити». Сооружение длиной около 30 метров соединит станции двух диаметров - МЦД-1 и МЦД-4. В будущем пассажиры будут тратить на пересадку не более пяти минут. Кроме этого, здесь можно будет перейти на станцию метро «Международная» Филевской линии и Деловой центр МЦК.

Кстати, Тестовская станет самой высокой станцией МЦД-4 с панорамным видом. Она «взлетит» над землей более чем на 15 метров. Сейчас здесь готовы платформы и навес, сохраняющий естественное освещение. Во время строительства сохранили ценное историческое здание по соседству - дом путевого обходчика, построенный в 1908 году. При прокладке путей его аккуратно перенесли на несколько десятков метров.

ПЕРЕСАДКИ УСКОРЯЮТСЯ

На этом же четвёртом диаметре сейчас готовят пересадку на МЦД-1 на станции Беговая. На ней разбирают старые конструкции, павильоны и навесы. Четверть из запланированного на будущем остановочном пункте уже готова.

К двум действующим платформам добавится ещё одна. На средней появится кроссплатформенная пересадка. То есть с одной стороны сделают остановку для поездов первого диаметра, с другой - для четвертого. В транспортный узел «свяжут» МЦД и метро. Между ними можно будет переходить, не выбираясь на улицу. Для этого строят новый вестибюль.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОСТ

На конечной станции МЦД-4 Железнодорожная в сентябре этого года откроются южный вестибюль и две платформы. Сейчас строят монолитные стены вестибюля и сходы на платформы с укладкой плит перекрытия и монтажом навесов. Сооружение появится со стороны Советской улицы. Рядом поставят лавочки, урны, указатели. Для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками запустят лифты и эскалаторы.

На Железнодорожной всего будет работать четыре платформы с навесами на всю длину. Кроме того, появится мост-конкорс с двумя вестибюлями со стороны улиц Советская и Лесопарковая. Он станет самым большим среди станций МЦД. Площадь сооружения - более 5,2 тысячи квадратных метров. На время реконструкции для пешеходов проложили временный мост, который пока служит переходом над путями вместе со старым мостом.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

СПРАВКА «КП»

МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

Длина - 85 километров.

Количество станций - 41.

Конечные остановки - Зеленоград и Раменское.

Пересадки на метро, электрички и МЦК - на 14 станциях.

Интервал движения поездов - до 5 - 5,5 минут в часы пик.

Суточный пассажиропоток - 577 тысяч человек.

МЦД-4 «Киевско-Горьковский»

Длина - 86 километров.

Количество станций - 37.

Конечные остановки - Апрелевка и Железнодорожная.

Пересадки на метро, МЦК и другие диаметры - на 18 станциях.

Интервал движения поездов - до 5 - 5,5 минут в часы пик.

Суточный пассажиропоток - 455 тысяч человек.

Линия свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.