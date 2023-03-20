«Мы реализуем большие программы»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в 2023 году будут построены 40 новых школ и детсадов

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40 новых школ и детских садов будут сданы на территории Подмосковья до конца 2023 года. Причем, уже к 1 сентября заработают сразу 23 школы, все учреждения для дошкольников и 3 образовательных кластера. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Этот год в России наш Президент объявил Годом педагога и наставника. И мы реализуем в Подмосковье большие программы, - напомнил Андрей Воробьёв. - У нас обучаются 1 млн 40 тысяч детей, и 1 сентября ждем прибавление - еще 40 тысяч школьников плюс 20 тысяч дошколят. В этом году построим 27 школ на 18 тысяч мест, 13 детских садов на более 3,7 тыс. мест.

Самая большая школа, которую запустят до конца текущего года, будет работать в ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа. В микрорайоне сейчас проживает более 25 тысяч человек, при этом собственной школы пока нет и родителям приходится возить ребят в школы соседних районов. В четырехэтажном здании, спроектированном по всем современным стандартам, смогут учиться около 2200 детей. Например, физкультуру можно преподавать одновременно в четырех спортзалах, столовая рассчитана на 800 мальчишек и девчонок, актовый зал - на 600 посадочных мест.

Помимо этого новые школы и пристройки к уже действующим учебным заведениям также строят в Истре, Коломне, Раменском, Мытищах, Ногинске, Шатуре, Чехове, Красногорске и других муниципалитетах Подмосковья. Еще 22 новые школы будут сданы в 2024 году.

Параллельно строятся и детские сады - в Одинцове (здесь как раз будет самый крупный, на 400 малышей), Серпухове, Ленинском городском округе, Котельниках, Мытищах и Волоколамске. 15 новых детских садиков на 4,6 тысяч мест - планы на 2024 год.

Кроме того, в течение текущего года будут полностью запущены и три образовательных кластера. Двое из них уже частично работают. Это технологический кластер в Долгопрудном, созданный на базе «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы, и гуманитарный - в деревне Раздоры (Одинцово) при Гимназии им. Е.М. Примакова. Еще один кластер инженерно-технического профиля запустят к новому учебному году в Павловском слободе (городской округ Истра). Площадкой для его запуска стал Московский областного технологический лицей им. В.И. Долгих. На его территории появится школа на 960 учащихся, детский сад вместимостью до 320 ребят, кампус для проживания учителей.

Андрей Воробьёв также отметил, что сейчас в процессе строительства и капитального ремонта находятся сразу 176 образовательных учреждений. Помимо школ и детсадов это еще и колледжи.

- Я надеюсь, что в партнерстве мы обеспечим своевременное завершение всех мероприятий, - сказал губернатор.