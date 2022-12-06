В 2023 году в районе Филевский парк появится новостройка для участников реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На западе столицы в районе Филевский парк продолжается сооружение жилого дома для участников реновации.

«Здание на улице Большая Филевская, владение 6А будет полностью готово в следующем году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас возводится надземная часть дома».

КОНКРЕТНО

Жилой дом будет таким:

- три секции разной высоты от 9 до 14 этажей. Каждая из них будет раскрашена в свой цвет. Первая - в разных оттенках коричневого, среди которых медный, оранжевый и глиняный. Вторая – в пастельных, оливковых и шафрановых желтых тонах. Третья - цвета слоновой кости и белого крема. Для акцента пространство под окнами квартир, алюминиевые профили кассет под кондиционеры и внешние рамы окон окрасят в сланцевый серый;

- 163 квартиры (однокомнатных – 84, двухкомнатных – 55, трехкомнатных – 24). Шесть квартир - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - при необходимости с магазинами, кафе, салонами красоты, спортклубами или кружками и секциями для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовых ящиков;

- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация.

Под внутренним дворовым пространством - подземная одноуровневая автостоянка.

В благоустроенном дворе - детская площадка, места для отдыха взрослых, газоны, цветники, деревья и кустарники.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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