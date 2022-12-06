«Всегда реагируют на вызовы времени»: В Московской области отметили международный День добровольца

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В Московской области отметили международный День добровольца. Собственно, в Подмосковье на протяжении многих лет существуют десятки поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, которые объединяют тысячи человек разного возраста. Но новый виток волонтерства начался на территории региона в 2020 году, в разгар пандемии, когда молодые люди по зову сердца начали развозить лекарства и продукты пенсионерам, которые сидели на карантине, а также многодетными семьям и пациентам с хроническими болезнями. Затем эти же ребята отправляли гуманитарку для ЛДНР и присоединённых территорий, а теперь занимаются сбором помощи для российских солдат, которые находятся в зоне СВО.

- Наши добровольцы всегда реагируют на вызовы времени, - отмечает заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. - И если в 2020 году, когда зарождалось движение, это была помощь людям, которые были в зоне риска или особенно нуждались в поддержке, то сегодня это помощь нашей армии, семьям мобилизованных и людям Донбасса. Только за последние пару месяцев мы собрали нашим военнослужащим более 200 тонн помощи, и все - благодаря активному участию добровольцев.

На текущий момент уже более 27 тысяч человек состоят в движении «Волонтеры Подмосковья», которое объединяет все основные волонтерские организации региона. В этом списке и «Волонтеры Победы», и «Волонтеры культуры», и «Волонтеры-медики», и подмосковные подразделения Молодой Гвардии «Единой России», Российских Студенческих Отрядов и многие другие.

В конце ноября 35 самых активных волонтеров Московской области наградили в рамках премии «Герои нашего времени», а в международный День добровольца министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе вручила благодарственные письма ведомства активным участникам Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Кроме того министр пообщалась с руководителями ресурсных центров развития и поддержки добровольчества Подмосковья, которые действуют в нескольких муниципалитетах.

- Ресурсные центры - это точки притяжения и опоры для наших добровольцев, - рассказала Екатерира Швелидзе. - Там всем должно быть комфортно и интересно. Мы должны создавать для ребят условия для самореализации и развития и, конечно, рассказывать волонтерам о самой важной и актуальной помощи, в которой они могут быть полезны прямо сейчас.

Екатерина Швелидзе отметила, что к пяти ранее существовавшим ресурсным центрам (Балашиха, Волоколамск, Руза, Одинцово, Химки) в течение 2022 года были открыты еще пять - в Дмитрове, Подольске, Королеве, Пушкине и Орехово-Зуеве.

- Это все для того, чтобы охватить максимальное количество людей в Подмосковье, которые хотят присоединиться к волонтерскому движению.