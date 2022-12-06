«Чего она мучиться будет?»: 65-летний пенсионер в красках рассказал как добивал 30-летнюю жену

В суде 65-летний пенсионер рассказал подробности убийства 30-летней жены на востоке Москвы

Московский пенсионер Николай Грубняк, которого накануне задержали за убийство молодой жены, в суде смутил даже бывалых криминальных корреспондентов. Сидевший в бронированном «аквариуме» мужчина был совершенно спокоен. Сидел в элегантном костюме и в деталях рассказывал, за что и почему он стрелял в свою Веронику…

Об этом истории сайт KP.RU уже рассказывал. Утром в воскресенье в машине на Вешняковской улице нашли тело женщины с огнестрельным ранением в голову. 30-летняя Вероника Казык скончалась за несколько часов до этого, но выстрела никто из соседей даже не слышал. Подозреваемого задержали оперативно. Законный муж молодой женщины, 65-летний Николай Грубняк, сразу во всем признался. И даже оружие выдал - старинный револьвер с глушителем.

Ранее на допросе Николай рассказывал, что был зол на жену из-за измены.

Как ранее KP.RU рассказывали знакомые семьи, Грубняк - родом из украинских Черновцов. В Москву переехали работать давно, но периодически мотался к родне. Там и присмотрел молоденькую чаровницу. Завертелось. В 2012 году он привез 20-летнюю Веронику к себе в Москву (самому тогда уже стукнуло 56). Поженились. Но в последнее время молодая жена - если верить Грубняку - отдалилась, предлагала ему развод и выгоняла из переписанных на нее двух комнат в коммуналке.

Ранее на допросе Николай рассказывал, что был зол на жену из-за измены. Якобы, сошлась с неким товарищем из Таджикистана. Но в зале суда он изложил журналистам уже несколько другую версию.

- Ревность? Я только предполагал, что у нее есть кто-то другой. Соседи говорили, что видели с ней нерусского бородатого молодого человека. При чем тут ревность? Ну, ушла жена и ушла. А у меня была обида!

По словам пенсионера, супруга поставила ему условие: 3 декабря он должен был из их общего жилья съехать. Поэтому подкараулил, когда жена приехала на машине к дому, «чтобы поговорить». И вспомнил детали их последнего разговора.

В 2012 году он привез 20-летнюю Веронику к себе в Москву

- Я спросил: ты отвечаешь за свои слова, что я должен покинуть квартиру 3 декабря? Она ответила, что да. Окно машины было приоткрыто. Я направил на нее пистолет. Но я не хотел ее убивать. Легонько нажал на курок, а пистолет выстрелил! Я не поверил, что это я сделал.

На допросе Николай Грубняк рассказывал, что после первого выстрела Вероника была еще жива. Но он не стал вызывать скорую помощь, потому что решил добить жену.

- Какая скорая помощь? Она же уже задыхалась. Выстрел в голову с близкого расстояния! Что бы могла сделать скорая помощь? Ника через пять минут сама бы скончалась. Поэтому я и подумал: чего она мучиться будет?

По статье «Убийство» Николай Грубняку грозит до 15 лет колонии. Перовский суд арестовал его до 4 февраля 2023 года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Называла его дедушкой. Ей было 20, ему - под 60»: Московский пенсионер заявил, что застрелил молодую жену из-за измены

Стали известны новые подробности убийства на востоке Москвы. Напомним, в воскресенье в машине, припаркованной на Вешняковской улице, обнаружили тело молодой женщины - огнестрельное ранение в голову. (подробнее)