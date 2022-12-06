Жителям Подмосковья вернули 119 млн рублей, которые ранее были переплачены за коммуналку

Фото пресс-службы правительства Московской области

В результате проверок, проведенных Госжилинспекцией Московской области, жителям Подмосковья с начала 2022 года вернули уже более 119 миллионов рублей - ранее эти деньги были переплачены за жилищно-коммунальные услуги. В ведомство регулярно поступают жалобы на управляющие компании, выписывающие в платежках неправомерные суммы.

Как сообщила руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина, чаще всего перерасчеты делают по платежкам за отопление. 102,6 млн из 119 - как раз отсюда. В тройке городских округов, жителям которых вернули наибольшие суммы - Ленинский (33,3 млн рублей), Красногорск (24,8 млн), Егорьевск (24,07 млн).

В четырех муниципалитетах специалисты надзорного ведомства обнаружили ошибки в счетах за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Гражданам вернули в общей сложности 8,3 миллиона рублей. К слову, больше половины ошибок не в пользу плательщиков были сделаны в Серпухове.

Еще в шести городских округах обнаружились странности в графе «оплата за горячее водоснабжение (ГВС)». Общая сумма ошибок - на 3,2 млн рублей. 3,1 млн из них насчитали «умельцы» из Орехово-Зуевского городского округа.

Помимо этого нарушения наши в начислениях за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН), содержание жилых помещений, холодную воду.

- Если у вас возникают вопросы к начислениям за ЖКУ - в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, - объясняет руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина. - Именно они обязаны производить проверку правильности размера начисленной платы, штрафов и пеней непосредственно при обращении жителя. Это требование содержится в пункте 31 Правил предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).

УК или поставщики услуг обязаны сообщить о результатах проверки заявителю. Письменно. Причем, житель также имеет право потребовать, чтобы ответ на его заявление был заверен подписью руководителя и печатью организации. Если ваше заявление отказываются рассматривать, или результат проверки вас не устраивает, имеет смысл обратиться за помощью в Госжилинспекцию.