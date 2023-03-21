Пингвинята учатся плавать, а обезьянки только "отлипли" от мамы: В московском зоопарке нянчатся с малышами

Примерно в два месяца у малышей появляется оперенье, которое позволяет плавать, в 6-7 месяцев они начинают кушать самостоятельно. Фото: Московский зоопарк

Новогодние праздники стали для зоопарка настоящим праздником: редчайшие питомцы принесли потомство. К весне детвора набралась сил, поэтому некоторых из них посетители уже могут увидеть своими глазами.

ПОЧЕШИ МЕНЯ НЕЖНО

Пингвины Гумбольта занесены в Международную Красную книгу, потому что из-за климатических изменений оказались на грани исчезновения. Всего в мире их насчитывается примерно 12 тысяч пар, из которых 8 тысяч проживают в Чили, 4 тысячи – в Перу. В Московском зоопарке живут 13 взрослых пингвинов Гумбольта. В новогодние праздники их стало больше!

Первый пингвиненок родился в новогоднюю ночь, второй – 3 января. Фото: Московский зоопарк

Первый пингвиненок родился в новогоднюю ночь, второй – 3 января. Пол их можно будет определить только через несколько месяцев, а пока что родители – самец Нагайня и самка ТолстАя — понемногу учат их всем премудростям пингвиньей жизни: кушать вкусно, плескаться в воде весело, чесать собрата от души, но нежно.

Примерно в два месяца у малышей появляется оперенье, которое позволяет плавать, в 6-7 месяцев они начинают кушать самостоятельно. Пока что за ними приглядывают не только папа с мамой, но и зоологи: раз в неделю их осматривают и взвешивают – так между птицами и людьми постепенно устанавливается доверие.

Альпака Фото: Московский зоопарк

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВИДЕОКАМЕР

Альпака с удивительной окраской (если присмотреться, на мордочке можно увидеть цифру 7) на свет появилась в конце 2022 года. Мама отказалась ее выкармливать (увы, такое случается, как в дикой природе, так и в зоопарках), и эту миссию на себя взяли люди.

- Зоологи и ветврачи разработали особый режим кормления и содержания малышки. Киперы кормили ее каждые три часа, в помещении создали специальный микроклимат, плюс за ней установили круглосуточное видеонаблюдение, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Альпака Фото: Московский зоопарк

В итоге альпака набралась сил, и теперь живет в павильоне «Животные Африки». Ее соседи – жираф и зебры. Имени у чудесной девочки еще нет, вероятно, возможность придумать его предоставят москвичам при помощи сервиса «Активный гражданин».

«Я САМА!»

Три года в Московском зоопарке ждали, пока начнут размножаться лучистые черепахи. Это чрезвычайно редкий вид. Взрослые особи могут похвастаться высоким темным панцирем с геометрически правильным рисунком. А как выглядят детеныши, своими глазами сотрудники зоопарка смогли увидеть только в этом году.

Лучистая черепаха Фото: Московский зоопарк

12 января малюсенький черепашонок сам вылез из яйца. Вес 29 граммов, длина панциря – всего 5 см. Пол определить можно будет лишь через несколько лет. Но малышка-черепашка с первых дней весьма самостоятельна: кушает с большим аппетитом (поэтому немного набрала в весе – до 50 граммов), купается с удовольствием, энергично ходит по террариуму и частенько принимает солнечные ванны.

Посетителям черепашонка пока не показывают, зато в террариуме полюбоваться можно на взрослых особей – их здесь целых 5 штук.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мандрил Фото: Московский зоопарк

Весьма самостоятельным становится и детеныш редкой обезьяны – мандрила. Это приматы с очень ярким окрасом: нос – красный с синими, желтыми или оранжевыми полосами по бокам, шерсть – коричневая, а некоторые особи так и вовсе щеголяют ягодицами фиолетового цвета.

Детеныш, который родился в Московском зоопарке в августе прошлого года, пока еще не обзавелся модной расцветкой. Но уже «отлип» от мамы и свободно бегает по вольеру.

В марте при помощи «Активного гражданина» ему выбрали имя. В голосовании участвовали 160 тысяч человек. Выбирали между именами Конго, Акида, Кинг и Логон. За первый вариант – Конго – проголосовало большинство.