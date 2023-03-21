Замурованные заживо: отец с ребенком более двух часов просидели в лифте обесточенного дома

Удалось ли устранить повреждение 21 марта, к моменту публикации уточнить не удалось. «Комсомолка» следит за развитием событий Фото: Иван ВИСЛОВ

- Проблемы с электричеством у нас начались давно. На прошлой неделе свет отключали 2 или 3 раза. Но в воскресенье, 19 марта произошло что-то из ряда вон выходящее: света не было более 8 часов. А вместе с ним – и отопления, и водоснабжения, - рассказала корреспонденту KP.RU Екатерина, живущая в доме на ул.Поляны, 5а, корп.2

В общий чат жильцов посыпались жалобы: «10 минут в аварийку пытаюсь дозвониться, но трубку никто не берет». «В 10 подъезде в лифте застрял курьер, звонили его руководству, объясняли ситуацию». «Поднимаемся по лестнице, даже аварийного освещения нет!» «Говорят, «Скорая помощь» к нам отказалась ехать, потому что на 30 этаж по лестнице не хотят подниматься».

- Мой муж с трехлетней дочкой возвращались с прогулки. Зашли в лифт, закрылись двери, свет погас – и все. Кнопка вызова диспетчера не работает, телефон внутри не ловит. Спасибо соседям, которые отправили заявку в УК. Но такое ощущение, как будто вызволять их не особенно торопились. Больше двух часов муж развлекал ребенка, как мог. Потом вспомнил про мультики. Так их и достали, сидящими на полу и смотрящими в экран телефона. Но только после того, как я позвонила в МЧС и сообщила о ситуации туда, - жаловалась соседям в общем чате одна из жительниц ЖК «Столичные поляны» Евгения.

По словам местных жителей, отключения света коснулись двух жилых комплексов – ЖК «Столичные поляны» и «Бутово парк» - это тысячи квартир.

В соцсетях представители ЖК «Столичные поляны» сообщили, что причиной отключения электричества стала авария и попросили выключить электроприборы из сети. Через три часа после этого оповестили о подвозе питьевой воды для жильцов. К утру – о том, что свет вернулся в дома.

- В ходе выполнения строительных работ подрядчик ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» повредил кабельные линии, питающие «Столичные поляны» и «Бутово парк 1», - сообщили корреспонденту KP.RU в управляющей компании «ПИК-Комфорт». - Снабжение домов переведено на резервную линию. Предполагается, что ремонтные работы будут закончены 21 марта, после чего дома переключат на основные линии.

Сами жильцы выяснили, что повреждение произошло еще 13 марта, когда свет «вырубило» в первый раз. Как говорится в документе с символикой АО «МСК Энерго», который жители «Столичных полян» запостили в чат, все произошло во время работ по строительству Юго-Восточной хорды. Предположительно, когда забивали сваи, повредили кабель, питающий ЖК «Столичные поляны» и «Бутово парк-1». Энергоснабжение перевели на резервную линию. 14 марта начали копать котлован, чтобы устранить повреждение, но быстро справиться с «поломкой» не удалось, а 19 марта не выдержала уже резервная сеть. Дома переподключили по-новой, выставили аварийные бригады для оперативного реагирования на возможные новые сбои.

Удалось ли устранить повреждение 21 марта, к моменту публикации уточнить не удалось. «Комсомолка» следит за развитием событий.