«Главное, чтобы ребятам было интересно»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил строительство школы в Тучково

Фото: Антон ЧЕРНОВ

До конца текущего года в Московской области построят 27 новых школ. Одна из них находится в поселке Тучково, что в 20 километрах от Рузы. Эту стройку сегодня проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Тучково проживают около 23 тысяч человек. Население поселка постепенно увеличивается, растет и количество многодетных семей. При этом три тучковские школы всех желающих уже не вмещают - многим ребятам приходится учиться во вторую смену. Просто цифры: действующие школы в Тучково рассчитаны на 1750 детей, а по факту учатся в них 2500 мальчишек и девчонок.

Несколько лет назад губернатор Андрей Воробьёв посещал в Тучково школу №2 и родители учащихся тогда рассказали о проблеме. Речь шла не только о нехватке мест, но и о состоянии самого здания - оно было аварийным. По поручению губернатора строительство нового корпуса на 400 мест было включено в план. И вот уже новая трехэтажная школа готова на 90%. Рядом возводится котельная, которая будет отапливать здание.

- Мы стараемся сделать здесь школу полного дня. Важно позаботиться о том, чтобы строящееся учебное заведение стало одним из самых современных - и по форме, и по содержанию, - рассказал губернатор. - Главное, чтобы ребятам было интересно, и они хотели приходить сюда и после уроков.

Андрей Воробьёв напомнил, что Московская область постоянно растет. Например, в 2013 году количество жителей региона превысило 7 миллионов человек, а по новейшим данным Росстата в Подмосковье сейчас уже более 8,5 жителей!

- Планируем, что 1 сентября за парты сядет еще как минимум на 40 тысяч детей больше, чем в 2022 году, - отметил губернатор. - Все это обязывает нас держать темп по строительству учебных заведений, чтобы образование было доступным в каждой территории.

После осмотра строительной площадки Андрей Воробьёв пообщался с жителями Тучково. В разговоре прозвучала тема объездной дороги, которую планируют пустить вокруг Тучково. Ее в поселке очень ждут - поможет вывести за пределы населенного пункта транзитные грузовики.

- У нас уже есть проектная документация. Стоить эта дорога будет порядка 1,5 млрд рублей, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы обязательно будем вас информировать.