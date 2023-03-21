Лидера КНР Си Цзиньпина угостят на государственном обеде в Кремле мороженым. Ранее он хвалил пломбир из Подмосковья

В 2019-м Владимир Путин во время очередной поездки в Китай подарил Си Цзянпину на день рождения целую коробку пломбир на палочках. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Кремле сегодня проходит государственный обед в честь высокого гостя из Китая - лидера КНР Си Цзиньпина. Руководители двух стран, как известно, встречались уже много раз. Но семь лет назад была заложена одна красивая традиция - Владимир Путин угощает своего китайского коллегу российским мороженым. В том 2016 году президент РФ захватил в Китай коробку с пломбиром, который вручил товарищу Си. Тогда-то лидер КНР и признался: ему очень нравится мороженное из России, он старается его покупать при каждом удобном случае. Объяснял, что секрет этого вкуса - в ингредиентах.

- У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится, - рассказал Цзиньпин.

В 2019-м Владимир Путин во время очередной поездки в Китай подарил Си Цзянпину на день рождения целую коробку пломбир на палочках. Подарок был вручен очно во время встречи глав двух государств и этот момент запечатлели несколько камер. Дотошные журналисты потом долго рассматривали обертки мороженого, увеличивая изображение. Оказалось, что лакомство - продукция завода «Чистая линия» из подмосковного Долгопрудного!

- Для нас было большой честью, что уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин любит наше мороженое, - говорит вице-президент компании Армен Бениаминов. - В 2019 году мы увидели на новостных телеканалах, как он, увидев наше мороженое, сказал: «Самое вкусное», после чего Владимир Путин ему сказал: «Вам всегда самое вкусное». Было очень приятно.

Накануне у пресс-секретарь Президента России Дмитрия Пескова спросили, включено ли мороженое в меню для гостя из Китая на обеде в Кремле.

- Наверняка, - ответил Песков в разговоре с ТАСС. - Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит.