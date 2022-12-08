Как «войти» в медицину, если ты – социальный предприниматель?

Руководитель проекта СТОП.выгорание Антон Москвин. Фото Фонда поддержки социальных проектов.

Медицинские услуги нужны всем. В большинстве случаев поликлиника – первое место, куда обращается за помощью почувствовавший недомогание человек. Однако бизнес быстрее перестраивается на меняющемся рынке, чем государственные, более консервативные учреждения, поэтому частные услуги пользуются большим спросом.

Принцип «4П»

Многие предприниматели не рассматривают здравоохранение как потенциальную нишу, так как боятся бумажной волокиты и высоких затрат на технику, оборудование и расходники. Но сейчас для оказания услуг в сфере здоровья совершенно не обязательно открывать свою клинику или медицинский кабинет. Эксперты отмечают, что в ближайшее время медицина перейдет от централизованного клинического лечения к сетевому. Этому способствует идеология, которая лежит в основе стратегии развития отрасли. Она называется «4П» и расшифровывается как предсказательность, превентивность, персонализация и партисипативность (сотрудничество).

Медицина «4П» предполагает индивидуальный подход, который невозможен без самостоятельной работы пациента над улучшением качества жизни. Это значит, что проблемы со здоровьем надо решать заранее, не дожидаясь перехода болезни в хроническую форму или возникновения осложнений. Поэтому необходимо корректировать образ жизни, следить за базовыми показателями здоровья и вовремя проходить обследования.

Многие пациенты предпочитают экономить свое время и общаться с врачами по видеоконференции или в мессенджерах. Закон о телемедицине действует с 2018 года, однако массовым рынок онлайн-консультаций сделала пандемия коронавируса: спрос вырос в десятки раз.

Браслет помощи

«Умные» мобильные девайсы сокращают число инвазивных процедур и визитов к врачам, при этом дают больше возможностей для контроля за здоровьем. Иногда такое устройство может спасти чью-то жизнь.

Среди выпускников Фонда поддержки социальных проектов – российский стартап QRepublik. В линейке его разработок представлены браслеты, карты и наклейки, которые следят за показателями здоровья.

На устройстве можно сохранить имя человека, телефон для связи с близкими людьми, группу крови, информацию о болезнях, аллергии, а также порядок оказания ему первой помощи для людей, которые могут оказаться рядом в экстренной ситуации.

Личная информация носителя «Браслета помощи» переведена на 24 языка, что делает его востребованным среди любителей путешествий. Даже случайный прохожий может считать информацию с QR-кода на браслете любым смартфоном.

Система постгоспитального мониторинга и электронный дневник позволяют медицинским учреждениям удаленно следить за состоянием пациента, что особенно актуально для маломобильных граждан и пенсионеров.

В июле 2019 года в рамках пилотного проекта компания раздала браслеты 2500 жителям Новосибирска из групп риска. Сейчас к системе подключено более 15 тысяч пользователей. В планах команды – дальнейшее масштабирование через выход на сотрудничество с домами престарелых, клиниками и НКО.

Браслет помощи. Фото: Qrepublik

Борьба с выгоранием

Помощь требуется не только пациентам. Во время пандемии все наблюдали, с какой колоссальной нагрузкой сталкиваются медики. В результате многие из них заработали синдромом эмоционального выгорания (СЭВ).

Эта проблема гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. СЭВ включен в международный классификатор болезней (ВОЗ), среди его последствий – хроническая усталость, подавленное эмоциональное состояние и снижение продуктивности, а эти факторы могут негативно отразиться не только на самом враче, но и на пациентах, у которых он ведет прием.

По данным разных исследований, от 50 до 80% медиков в России испытывают на себе влияние СЭВ. Помочь медицинским специалистам может проект психолога Антона Москвина «СТОП.Выгорание».

«Эмоциональное выгорание очень распространено среди медицинских сотрудников. Люди не могут полноценно выполнять свою работу и даже уходят из профессии, – отмечает руководитель проекта. – Наша методика универсальна. Мы показываем, как необходимо работать со стрессом, говорим с медиками на их языке. Мы адаптируем некоторые инструменты под режим работы и уделяем большое внимание коммуникации, потому что основной источник стресса – это именно общение».

В рамках проекта «СТОП.Выгорание» запущены регулярные бесплатные вебинары с информацией по диагностике и профилактике выгорания. Проведена онлайн-конференция о проблеме выгорания и возможных решениях.

Так как напряженный режим работы не позволяет врачам регулярно посещать специалистов, предусмотрены дистанционные форматы работы. Уже запущен телеграм-канал с полезными публикациям о профилактике выгорания. В ближайших планах – разработка мобильного приложения, в котором будут даны методики борьбы со стрессом для самостоятельной работы, а также будет доступна психологическая поддержка.

По итогам работы с экспертами Фонда предприниматель рассчитал бизнес-стратегию запуска отдельного дистанционного курса по профилактике выгорания. Сейчас он развивает эту идею.

В Фонде поддержки социальных проектов предприниматели могут получить бесплатную консультацию.