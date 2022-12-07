«Резерв на случай очень низких температур»: Андрей Воробьёв проверил, как идет восстановление котлов в котельной деревни Ложки

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В деревне Ложки Солнечногорского городского округа Московской области полным ходом идут работы по ремонту котлов в местной котельной. На днях из-за поломки возникли проблемы с подачей тепла и воды в нескольких многоквартирных домах. Жители Ложков пожаловались губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Сегодня он во время рабочей поездки в городской округ встретился с жителями деревни. Одна из женщин сообщила, что последние дни холодно не только в квартирах, но и в школе, и в детском саду, и даже в ДК, где занимаются местные дети.

- В деревне сейчас проживает больше 1200 жителей. Котельная здесь 1980 года постройки, из-за произошедшей поломки из трех котлов работал только один, нагревая воду до 53 градусов. Поэтому в мороз в дома и учреждения она приходила почти холодная, - рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор сообщил, что ситуацию с котельной сейчас находится на контроле у областного Минэнерго.

- В программе на следующий год мы предусмотрели ремонт еще двух бойлеров, чтобы был резерв на случай очень низких температур.

Андрей Воробьёв проехал в котельную, чтобы проверить, как идут работы по восстановлению котлов. Сейчас здесь установлен дополнительный насос к исправному котлу - благодаря этому давление удалось повысить на 50%, температура нагрева выросла до 64 градусов. До конца текущей недели на котельной закончат ремонт теплообменника. И в целом действующую котельную обещают оперативно отремонтировать.

- Мы будем обязательно информировать жителей, когда поменяют оборудование на старой котельной, - пообещал губернатор.

Андрей Воробьёв поручил в будущем году запустить в Ложках новую блочно-модульную котельную. Здание уже возведено, агрегаты настраиваются.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин доложил губернатору, что капитальный ремонт котельной в Ложках был запланирован на лето 2023 года, но работы начнутся немедленно.

- Приступаем к восстановлению бойлера, а через две недели придут материалы для еще одного бойлера, - сообщил Александр Самарин. - Пока будем работать при повышенном давлении пара, что дает возможность увеличивать температуру теплоносителя для подачи в многоквартирные дома, школу и садик. Думаю, что сегодня-завтра все это прогреется.