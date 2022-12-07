«Делали под вашим чутким контролем»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв осмотрел после капитального ремонта школу в Солнечногорском городском округе

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В текущем году в Подмосковье после капитального ремонта открыли уже 63 школы. Одна из них - в деревне Ложки Солнечногорского городского округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил эту школу и встретился с родителями детей, которые в ней учатся.

Здание было построено в 1983 году. За несколько месяцев рабочие обновили и утеплили фасад, переложили крышу, заменили все инженерные коммуникации. В столовой теперь полностью новая мебель, а на кухне - оборудование. Благоустроили и прилегающую территорию.

После капремонта школа вернулась к работе на прошлой неделе - сегодня здесь учатся 460 ребят.

Андрей Воробьёв напомнил, что капитальный ремонт был начат после жалоб местных жителей.

- Родители забили тревогу, что в школе потекла кровля, и вообще, непригодные условия для учебы наших детей, - рассказал губернатор. - Это совпало с большой президентской программой капитального ремонта. Но эту школу мы начали чуть раньше, полностью на областные деньги ее делали под вашим чутким контролем.

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Андрей Воробьёв отметил, что порой сложно представить фронт работа будущего капитального ремонта до его старта.

- Думаешь, что тут одна трещина, а когда начинаешь сбивать штукатурку, оказывается, в ремонте нуждается не только кровля, но и все коммуникации, вы это не хуже меня знаете. А не делать это, забрасывать - плохо, поэтому провести капитальный ремонт качественно и в срок - искусство. Мы над этим работаем, но без вас никуда, - сказал Андрей Воробьёв, общаясь с родителями Ложковских школьников.

В Московской области в программу капитального ремонта в 2022 году вошли 67 школ. 63 из них уже открыли, еще одну - лицей в Воскресенске - откроют до конца года. Оставшиеся три школы из списка вновь заработают в 2023-м.

Также в следующем году приталенный ремонт начнут в 61 школы на территории 32 городских округов. По 5 учетных заведений будет обновлено в Богородском и Наро-Фоминском городских округах, 4 - в Луховицах, по 3 - в Балашихе, Домодедове, Егорьевске и Орехово-Зуеве.