«Для точной и качественной диагностики»: В Люберецкой больнице запустили два новых рентген-аппарата и маммограф

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Московская область продолжает обновлять оборудование в системе здравоохранения. Накануне сразу в двух поликлиниках Люберец запустили два новых рентген-кабинета (помимо установки современных агрегатов в помещениях провели капитальный ремонт), а в маммологическом центре города заработал новый цифровой маммограф. Технику приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва - в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Для точной и качественной диагностики необходимо современное оборудование. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши учреждения новой медтехникой, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - В Люберецкую больницу поступили два новых рентген-аппарата и цифровой маммограф, которые заменили собой аналоговое.

По словам Светланы Стригунковой, на покупку новой техники выделили около 70 миллионов рублей.

Рентген-аппараты нового поколения более точно выявляют патологии внутренних органов пациентов, костей и суставов. А цифровой маммограф (устройство для выявления новообразований в области груди у женщин) не только делает снимки, но и позволяет брать биопсию - материал для дальнейших исследований.

Напомним, жительницы Московской области старше 40 лет имеют возможность записаться на бесплатную маммографию - самостоятельно, через портал госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru, или по номеру телефона 122.