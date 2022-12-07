Ледяные дожди, туманы и мощные снегопады: на Москву обрушится зимнее ненастье, предупредили в Гидрометцентре

Снегопад у главных ворот ВДНХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве вскоре резко изменится. Вместо солнца и мороза нас ждут снегопады и ледяные дожди.

Ночь на четверг, 8 декабря, по прогнозу Гидрометцентра России, будет еще холодной, воздух остынет до -13 градусов. Днем -3…-5. Небо затянут облака, закружит небольшой снег.

В пятницу, 9 декабря, тоже пасмурно и с небольшим снегом. Ночью уже не ниже -8, а днем потеплеет до ноля градусов.

Пик оттепели и ненастья придется на субботу, 10 декабря. Ночная температура -2…-7 градусов, днем до +1. Ночью на многие районы Московской области опустится туман. Днем зарядит снег. Столицу и область могут накрыть ледяные дожди - уже не первые в этом сезоне, считают метеорологи центра «Фобос». Наиболее вероятны они а южной половине Московской области.

Синоптики Гидрометцентра предупреждают также о налипании мокрого снега и гололедице. В общем, не самая комфортная и приятная погода. Без крайней необходимости на автомобиле лучше не перемещаться.

В воскресенье, 11 декабря, и понедельник, 12 декабря. температура почти такая же. По ночам -7…-8 градусов, днем 0…+1. Облачно, с осадками в разных формах - снег, мокрый снег, снег с дождем. И очень ветрено, с порывами до 12 м/сек.

К концу недели сугробы в столице и Подмосковье вырастут до 9 - 17 см (сейчас снега совсем мало, от 3 до 11 см, в зависимости от района).

Однако самый мощный снегопад накроет Москву в понедельник, 12 декабря. Может быть побит суточный рекорд по количеству осадков. Причем ночью будет сыпать снег, днем он перейдет в мокрый снег или снег с дождем. Пока максимальное количество осадков для 12 декабря - 12,6 мм за сутки. Столько снега досталось столице в 1960 году. Получается, что больше 60 лет подобных снегопадов Москва не видела! Не вообще, а именно в этот день, конечно.

Оттепель и ненастье принесут циклоны. Первый придет со стороны Атлантического океана, второй - с юга, с Балкан и Средиземного моря. С четверга и до середины следующей недели в Москве может выпасть вся месячная декабрьская норма осадков.