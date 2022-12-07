«Чтобы сказать слова благодарности»: Андрей Воробьёв навестил участников СВО в госпитале под Солнечногорском

Фото: Антон ЧЕРНОВ

У всех ребят приподнятое настроение. Объясняют, что с питанием и лечением полный порядок.

В 7 часов утра у нас первый завтрак, в 11:00 второй, в 13 часов - обед, в 16 - полдник, а вечером - ужин, - рассказывает один из бойцов. - А между приемами пищи нас лечат. Перевязки, физиотерапия. У каждого индивидуальная программа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил участников специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию в госпитале Министерства обороны под Солнечногорском.

- Я приехал сегодня, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО. И сестры, и врачи стараются уделить внимание, помочь вам встать на ноги, - сказал губернатор.

Общаясь с бойцами из Московской области, Андрей Воробьёв спросил о вопросах, которые их беспокоят. Подмосковные власти относятся к решению проблем бойцов - будь то вопросы по экипировке или помощь родным на гражданке - очень трепетно. По всем обращениям работа ведется буквально в ручном режиме.

- Мы готовы обсудить все - и детский сад, и какие-то вопросы, связанные со здоровьем, дальнейшей реабилитацией.

Артем - из Балашихи. Мобилизованный. Сейчас восстанавливается от ранения. Мужчина попросил, чтобы помогли его матери - отремонтировать кровлю в частном доме.

Василий из Лыткарина в беседе с губернатором отметил, что льготы на детей (у мужчины их пять!) уже оформлены, бесплатным питанием старших обеспечили и в школе, младших - в детсаду.

Также в общении с бойцами возникала еще одна тема: оказалось, что у многих уехавших с передовой по ранению, в зоне СВО остались документы. Как их вернуть? Андрей Воробьёв пообещал обсудить это в ближайшие дни с военным комиссаром Московской области.

- Спасибо за темы, которые вы поднимали сегодня, - сказал губернатор. - Они важны не только для вас, но и предполагают какие-то системные решения - будь то выплаты, вопросы, связанные с документами, льготами. Постараемся все их решать. Еще раз благодарю вас и выздоравливайте!