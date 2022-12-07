Там, где трут щетками и громко кричат: как в Москве и Подмосковье научиться играть в керлинг

Журналистка "КП" Александра Будаева посетила занятие по керлингу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про керлинг до сих пор ходит много анекдотов: мол, если отправить на Олимпиаду уборщиц, то они там все медали возьмут. А все из-за того, как забавно эти соревнования выглядят со стороны, когда один игрок запускает по льду здоровенный булыжник, а потом трет перед ним лед щеткой. Зачем и почему это нужно? Ответы на эти вопросы корреспондент kp.ru искала в Московском керлинг-клубе.

Каменюка ценой в миллион

- Ноги вместе, щетку на лед, она служит тебе опорой, теперь приподнимайся, отталкивайся правой ногой, левой скользишь к красной линии и толкаешь камень. Сильнее!

Команды тренера звучат несложно. На деле ноги, обутые в специальную обувь (один ботинок должен скользить, второй - нет), разъезжаются, щетка вовсе не служит опорой, а предательски бьет по голове при каждой возможности, да и камень движется совсем не в том направлении, куда его кидала.

Весит он 20 кг, сделан из особого сорта гранита, который добывают только на одном острове в мире – на Эйлса-Крейг у берегов Шотландии. Стоит комплект из 16 таких камушков миллион рублей. К ним и притронуться-то боязно.

- А ты не бойся, толкай его сильнее, он не расколется, такое бывает крайне редко, - «успокаивает» тренер и показывает, как можно отправить камень по нужной траектории, слегка подкрутив его вправо или влево. У моего наставника снаряд отправляется точно в цель (немудрено, он ведь мастер спорта по керлингу), а у меня… прямиком в другой камень. Бум! И они разлетаются в разные стороны (целые – что немаловажно).

Научиться с должной силой и меткостью управлять каменными снарядами ох как непросто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В чем суть игры

В керлинг играют двумя командами по 4 человека, плюс один запасной в каждой. Цель – с одного конца 44,5-метровой ледовой дорожки попасть не просто в другой ее конец, а как можно ближе к центру круга (он называется «домом»), который там нарисован. Каждый член команды «запускает» камни по очереди с соперником, а потом смотрят, чьи ближе к центру.

- И вот тут очень важна стратегия: иногда выгодно играть первые раунды (в игре они называются «эндами») по нулям, чтобы последним броском попасть точно в цель. Иногда нужно разыгрывать целую партию и выбивать из центра снаряды соперника, – и поверьте, продумать стратегию тут не легче, чем в шахматах. Керлинг – это единство ловкости, гибкости, выносливости, плюс умение работать в команде и аналитическое мышление, - рассказывает мастер спорта по керлингу, спортивный директор Московского керлинг-клуба Вадим Раев.

Керлинг не зря иногда называют "шахматами на льду". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы удлинить путь каменюки, остальные игроки команды трут перед ним лед специальной щеткой. Казалось бы, что может быть проще? Ан-нет. С одной стороны, чем ближе к камню тереть, тем ближе к нему образуется тончайший слой воды, который облегчает и продляет путь снаряда. Но поднесешь щетку слишком близко – бам! – она касается случайно камня, и он уже вне игры. Поверьте, нелегкая это работа. Испытано на себе.

Керлинг не самый травмоопасный вид спорта, но без синяков новичкам не обойтись. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кому подойдет

- Керлингом заниматься можно с 10-12 лет, с этого возраста у ребенка уже достаточно сил, чтобы толкать камень, - рассказывает Вадим Раев. – А предельного возраста нет – к нам и пенсионеры приходят, и если «загорятся» этим видом спорта, то вполне могут освоить его настолько, чтобы участвовать в ветеранских соревнованиях. Для спортсменов от 51 года даже Чемпионат мира проводится. А в 2014-м ко мне пришел Артем Пузанов, ему тогда было 42. Через четыре года он выиграл Кубок России. Эту победу мы с ним завоевали в одной команде, капитаном которой был я.

Мастер-класс по скольжению от Вадима Раева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам Вадим Раев керлингом занимается более 10 лет. Он стоял у основания Московского керлинг-клуба. Сейчас клуб базируется в Михайловском проезде - в здании, где раньше были холодильники Микояновского мясокомбината. А что? Удобно. В зале для керлинга устанавливается специальная температура (+6 градусов), чтобы искусственный лед не таял, а раз в год его полностью снимают и перезаливают.

В декабре здесь самая «горячая» пора: занимаются не только любители (кстати, чаще всего это девушки), но и целые фирмы – дорожки то и дело снимают под корпоративы. Всю экипировку выдают на месте. В клубе есть пять дорожек, на которых одновременно могут играть в общей сложности 50 человек, пока остальные гуляют в одном из банкетных залов. Потом народ меняется. И весело, и активно, и с пользой. Поэтому сейчас в топовые часы (пятница вечер) цена за час игры может достигать 15 тысяч рублей. Дешевле всего играть в керлинг летом – это считается не сезоном, поэтому стоимость часа игры опускается до 6 тысяч рублей.

В Московском керлинг-клубе ждут новых супергероев! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цена вопроса (руб.)

Экипировка для профессионалов:

Специальная скользящая обувь - до 30 000

Щетка – до 12 000

Брюки – до 3 000

Час аренды дорожки – от 6 000 до 15 000 (в зависимости от клуба, месяца, дня недели и времени суток)

Конкретно

Где в Москве и Подмосковье играть в керлинг

- Московский керлинг-клуб (moscowcurlingclub.ru), г. Москва, Михайловский проезд, 1, стр. 1, +7-495-989-64-75

- Керлинг-клуб «Новая лига» (nlcurling.ru), г. Москва, ул.Сущевский Вал, вл.56, вл.5, +7-964-583-00-66

- Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» (moskvich.mossport.ru), г. Москва, Волгоградский проспект 46/15, стр.7; +7-499-178-34-74

- Спортивный комплекс «Дмитров» (dmitrov-ice.ru), Московская обл., г. Дмитров, ул.Профессиональная, 25, +7-496-224-54-68