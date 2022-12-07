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Общество7 декабря 2022 16:13

Там, где трут щетками и громко кричат: как в Москве и Подмосковье научиться играть в керлинг

Корреспондент «Комсомолки» испробовала на себе все прелести экзотического пока что вида спорта
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Журналистка "КП" Александра Будаева посетила занятие по керлингу.

Журналистка "КП" Александра Будаева посетила занятие по керлингу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про керлинг до сих пор ходит много анекдотов: мол, если отправить на Олимпиаду уборщиц, то они там все медали возьмут. А все из-за того, как забавно эти соревнования выглядят со стороны, когда один игрок запускает по льду здоровенный булыжник, а потом трет перед ним лед щеткой. Зачем и почему это нужно? Ответы на эти вопросы корреспондент kp.ru искала в Московском керлинг-клубе.

Каменюка ценой в миллион

- Ноги вместе, щетку на лед, она служит тебе опорой, теперь приподнимайся, отталкивайся правой ногой, левой скользишь к красной линии и толкаешь камень. Сильнее!

Команды тренера звучат несложно. На деле ноги, обутые в специальную обувь (один ботинок должен скользить, второй - нет), разъезжаются, щетка вовсе не служит опорой, а предательски бьет по голове при каждой возможности, да и камень движется совсем не в том направлении, куда его кидала.

Весит он 20 кг, сделан из особого сорта гранита, который добывают только на одном острове в мире – на Эйлса-Крейг у берегов Шотландии. Стоит комплект из 16 таких камушков миллион рублей. К ним и притронуться-то боязно.

- А ты не бойся, толкай его сильнее, он не расколется, такое бывает крайне редко, - «успокаивает» тренер и показывает, как можно отправить камень по нужной траектории, слегка подкрутив его вправо или влево. У моего наставника снаряд отправляется точно в цель (немудрено, он ведь мастер спорта по керлингу), а у меня… прямиком в другой камень. Бум! И они разлетаются в разные стороны (целые – что немаловажно).

Научиться с должной силой и меткостью управлять каменными снарядами ох как непросто.

Научиться с должной силой и меткостью управлять каменными снарядами ох как непросто.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В чем суть игры

В керлинг играют двумя командами по 4 человека, плюс один запасной в каждой. Цель – с одного конца 44,5-метровой ледовой дорожки попасть не просто в другой ее конец, а как можно ближе к центру круга (он называется «домом»), который там нарисован. Каждый член команды «запускает» камни по очереди с соперником, а потом смотрят, чьи ближе к центру.

- И вот тут очень важна стратегия: иногда выгодно играть первые раунды (в игре они называются «эндами») по нулям, чтобы последним броском попасть точно в цель. Иногда нужно разыгрывать целую партию и выбивать из центра снаряды соперника, – и поверьте, продумать стратегию тут не легче, чем в шахматах. Керлинг – это единство ловкости, гибкости, выносливости, плюс умение работать в команде и аналитическое мышление, - рассказывает мастер спорта по керлингу, спортивный директор Московского керлинг-клуба Вадим Раев.

Керлинг не зря иногда называют "шахматами на льду".

Керлинг не зря иногда называют "шахматами на льду".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы удлинить путь каменюки, остальные игроки команды трут перед ним лед специальной щеткой. Казалось бы, что может быть проще? Ан-нет. С одной стороны, чем ближе к камню тереть, тем ближе к нему образуется тончайший слой воды, который облегчает и продляет путь снаряда. Но поднесешь щетку слишком близко – бам! – она касается случайно камня, и он уже вне игры. Поверьте, нелегкая это работа. Испытано на себе.

Керлинг не самый травмоопасный вид спорта, но без синяков новичкам не обойтись.

Керлинг не самый травмоопасный вид спорта, но без синяков новичкам не обойтись.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кому подойдет

- Керлингом заниматься можно с 10-12 лет, с этого возраста у ребенка уже достаточно сил, чтобы толкать камень, - рассказывает Вадим Раев. – А предельного возраста нет – к нам и пенсионеры приходят, и если «загорятся» этим видом спорта, то вполне могут освоить его настолько, чтобы участвовать в ветеранских соревнованиях. Для спортсменов от 51 года даже Чемпионат мира проводится. А в 2014-м ко мне пришел Артем Пузанов, ему тогда было 42. Через четыре года он выиграл Кубок России. Эту победу мы с ним завоевали в одной команде, капитаном которой был я.

Мастер-класс по скольжению от Вадима Раева.

Мастер-класс по скольжению от Вадима Раева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам Вадим Раев керлингом занимается более 10 лет. Он стоял у основания Московского керлинг-клуба. Сейчас клуб базируется в Михайловском проезде - в здании, где раньше были холодильники Микояновского мясокомбината. А что? Удобно. В зале для керлинга устанавливается специальная температура (+6 градусов), чтобы искусственный лед не таял, а раз в год его полностью снимают и перезаливают.

В декабре здесь самая «горячая» пора: занимаются не только любители (кстати, чаще всего это девушки), но и целые фирмы – дорожки то и дело снимают под корпоративы. Всю экипировку выдают на месте. В клубе есть пять дорожек, на которых одновременно могут играть в общей сложности 50 человек, пока остальные гуляют в одном из банкетных залов. Потом народ меняется. И весело, и активно, и с пользой. Поэтому сейчас в топовые часы (пятница вечер) цена за час игры может достигать 15 тысяч рублей. Дешевле всего играть в керлинг летом – это считается не сезоном, поэтому стоимость часа игры опускается до 6 тысяч рублей.

В Московском керлинг-клубе ждут новых супергероев!

В Московском керлинг-клубе ждут новых супергероев!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цена вопроса (руб.)

Экипировка для профессионалов:

Специальная скользящая обувь - до 30 000

Щетка – до 12 000

Брюки – до 3 000

Час аренды дорожки – от 6 000 до 15 000 (в зависимости от клуба, месяца, дня недели и времени суток)

Конкретно

Где в Москве и Подмосковье играть в керлинг

- Московский керлинг-клуб (moscowcurlingclub.ru), г. Москва, Михайловский проезд, 1, стр. 1, +7-495-989-64-75

- Керлинг-клуб «Новая лига» (nlcurling.ru), г. Москва, ул.Сущевский Вал, вл.56, вл.5, +7-964-583-00-66

- Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» (moskvich.mossport.ru), г. Москва, Волгоградский проспект 46/15, стр.7; +7-499-178-34-74

- Спортивный комплекс «Дмитров» (dmitrov-ice.ru), Московская обл., г. Дмитров, ул.Профессиональная, 25, +7-496-224-54-68

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