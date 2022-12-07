Пьяный полицейский из Балашихи, который вылетел на встречку и убил женщину, рассказал о бутылке водки в машине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подмосковной Балашихе суд сегодня арестовал 40-летнего Илью Евлампиева - бывшего (теперь уже) сотрудника полиции, устроившего пьяное ДТП, в котором погибла женщина.

Напомним, внедорожник Евлампиева выехал на встречную полосу на Разинском шоссе, протаранив три автомобиля. Роковым стало столкновение с машиной такси. 44-летняя пассажирка Юлия Ряшко погибла на месте. Водитель такси попал в больницу с тяжелыми травмами.

А у Евлампиева, оперуполномоченного уголовного розыска, - ни царапины.

Приехавшие на место аварии коллеги обнаружили в машине капитана полиции пустую бутылку водки и его самого, сильно пьяного.

Установлено, что незадолго до ДТП мужчина покинул управление МВД «Балашихинское», где работал, заехал на автомойку. Еще через несколько минут Евлампиев влетел в поток едущих навстречу машин...

- Изначально полицейский изложил свою версию событий: «не справился с управлением, а когда увидел, что надел, что из-за меня погиб человек, взял лежавшую в салоне бутылку водки и напился, потому что все кончено», - рассказывает KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако есть несколько свидетелей, которые сообщили, что сразу после аварии Илья Евлампиев уже был пьян. Когда он вышел из машины, многие видели, что у него раскоординация движений и от него сильно пахнет алкоголем. Не исключено, что водку он мог пить и во время движения. Не был ли он пьян, когда накануне выходил из отдела полиции - тоже большой вопрос.

К слову, от медосвидетельствования на месте полицейский отказался. Однако его все равно доставили в больницу.

- Степень опьянения пока не известна, - уточнил наш собеседник. - Подобная экспертиза в среднем готовится около недели. Через несколько дней мы будем знать содержание алкоголя в крови Евлампиева - в количестве промилле.

К слову, спустя несколько часов после трагедии главк подмосковной полиции сообщил, что капитан Евлампиев уволен из органов - «по отрицательным мотивам».

Тем временем следователь следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области уже предъявил мужчине обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения». Наказание по ней - от 5 до 12 лет колонии. Статья, к слову, та же, по которой судили актера Михаила Ефремова. Один-в-один - вылетел, пьяный, на встречную полосу и стал виновником гибели человека...

Погибшая Юлия Ряшко работала на административной должности в местной больнице. По словам близких, в тот день на работе ей дали выходной. Юлия поехала в магазин за продуктами, а домой возвращалась на такси. У женщины остались двое детей - сын и дочь.

ОФИЦИАЛЬНО

- По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2023 года, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова. - Следователями произведен осмотр места, изъяты подушки безопасности автомобилей, мобильный телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение генетической и автотехнической, допрошены водители автомобилей. Расследование продолжается.