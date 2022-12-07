Собянин: Нашей стране объявили санкционную войну с желанием уничтожить, но Россию недооценили

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 7 декабря, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы горожан. Ожидаемо разговор начался с оценки сложившейся ситуации в стране и мире.

- Начало 2022 года было ознаменовано уверенностью, что самые тяжёлые времена миновали, - сказал Собянин. - Экономика после ковидных ограничений снова начала набирать темп, в мире ситуация тогда улучшилась. Это были месяцы позитивной динамики. Но напряжение, которое накапливалось вокруг Украины, гибнущие мирные жители, все давало ощущение, что миром это не кончится. Все это вызывало тревогу.

Мэр отметил, что ситуация стала крайне непростой в марте-апреле этого года и было сложно предугадать, чем все обернется.

- Взаимодействие, которое складывалось с западными странами, было разом нарушено, - напомнил Собянин. - Все иллюзии обрушились враз, объявили нам санкционную войну с желанием уничтожить Россию. Наши союзники заняли нейтральную позицию и отчасти тоже готовы были выполнять санкции. Мы по большому счету остались одни, один на один с половиной мира. Ощущение было сложное, но было очевидно и другое, что Россию недооценили. Нашу страну рассматривали такой, какой она была 10-20 лет назад, как сырьевой придаток, что мы от одного щелчка рухнем, не сможем существовать без потока западных товаров, что народ России выйдет на улицы с протестом, что руководство страны запаникует. Ничего этого не произошло, они недооценили ни наш народ, ни нашу страну.

Мэр уточнил, что в первые месяцы санкций было ощущение, что Россия точно выстоит, но как именно, никто не мог сказать.

- По сути дела на Украине идет война, чего уж там скрывать, - сказал Собянин. - С одной стороны, там против нас иностранные специалисты, технологии, с другой стороны, санкции, которые отрубают нас от остального мира. И сейчас мы одни. России не привыкать, у нас всегда были два союзника - армия и флот, так они остались. Наша страна сильная и способна переживать и не такие кризисы. Есть и страны, которые точно не против нас.