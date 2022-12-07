Собянин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации в Москве

2 декабря мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами. Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 7 декабря, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» общается с жителями. Разговор идет прежде всего о сегодняшней ситуации в стране и мире. В частности, мэр поделился некоторыми подробностями прошедшей в городе частичной мобилизации.

- Ситуация было непростая с точки зрения политической и психологической, - сказал Собянин. - Мобилизации у нас не было со времен Великой Отечественной войны. Многие политики решили сделать на этом себе капитал, лили слезы, делали заявления. При этом против нас обрушилась вся машина натовского блока. Было очевидно, что ресурсами, которыми изначально располагали, проблему не решить, и если бы не провели мобилизацию, то последствия были бы худшие.

Мэр подчеркнул, что нужно реально воспринимать происходящее, а не заниматься популизмом.

- Мы выстроили транспортные цепочки, открыли горячие линии, мобилизационные пункты, и задачи были решены, - добавил мэр. - Все это было необходимо с точки зрения нашей безопасности.

Собянин прокомментировал данные по количеству мобилизованных из столицы.

- Я слышал разговоры о том, что из Москвы мало отправилось мобилизованных на Донбасс, - сказал мэр. - Это бессовестные рассуждения. Такого даже близко не было. Надо понимать специфику Москвы, у нас база для призыва значительно меньше, много предприятий, госорганов и других структур, где сотрудники имеют брони. Но мы справились с мобилизацией в городе. Минобороны это подтверждает.

Мэр напомнил, что Москва помогла обустроить позиции бойцов.

- Мы модернизировали около 13 тысяч мест для размещения военнослужащих не только Москвы, но и в других местах, даже в Белгородской области, - сообщил Собянин. - Я приехал на передовую, чтобы реально помочь военным. Целый ряд регионов создает оборонительную линию по требованиям Минобороны. Мы делаем это с помощью профессиональных строителей, а не одной лопатой ребята там копают. Линия включает в себя противотанковые рвы, доты, укрытия для техники, землянки, которые спасут, надеюсь, многие жизни наших солдат, создадут, особенно зимой, минимальные условия для их проживания. В целом моральный дух ребят очень хороший, спокойный, уверенный. Бравурности нет. Мне кажется, ребята достойно несут службу.

Мэр объяснил, будет ли в стране вторая волна мобилизации.

- По согласованию с Минобороны я объявил об окончании мобилизации в столице, - отметил Собянин. - В ответ услышал, что это вранье, постоянно идут разговоры о второй волне мобилизации. Мне кажется, это делается намеренно, чтобы люди прятались, разбегались из страны, чтобы возникала тревожность в обществе, претензии к руководству страны. Это чистый заказ, чтобы создать проблемы нашей стране. В продолжении мобилизации нет необходимости. Президент это подтвердил.