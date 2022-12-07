Собянин: Доходы от празднования Нового года в Москве направим на поддержку наших военнослужащих и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр столицы Сергей Собянин сегодня, 7 декабря, ответил на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Главной темой стала сегодняшняя ситуация в стране и мире. В частности, мэр рассказал о частичной мобилизации в городе, помощи российским военнослужащим, антикризисных мерах в экономике. Мэр прокомментировал и предстоящее празднование Нового года в Москве.

- Насчет этого мы никогда не голосовали, какие дискуссии развернулись, мол, не надо проводить праздник, нужно направить деньги на поддержку СВО, - сказал Собянин. - Но доходы от такого праздника значительно больше, чем экономия на нем. Еще ведь это жизнь города, работа общепита, предприятий, гостиниц. Кто-то говорит, что с моральной точки зрения сейчас не до праздников. Но я разговаривал с ребятами в окопах, они за то, чтобы праздновать, и говорят, что тоже отметят Новый год, если командиры разрешат, то и рюмку поднимут.

Мэр уточнил, что в этот раз в столице не планируются большие уличные концерты и салюты.

- Вспомните традиции в нашей стране, в 1941 году гораздо хуже была ситуация и все же праздновали Новый год, - отметил Собянин. - Конечно, не надо забывать о тех, что рискует жизнью на передовой, но праздник должен быть праздником. Если мы будем сегодня в депрессии, это только на руку нашим врагам. Давайте жить в тех традициях, в которых всегда жила и живет наша страна. Доходы, которые город получит от праздничных мероприятий, мы направим на поддержку военнослужащих и их семей.

Сегодняшний телеэфир мэр завершил новогодними пожеланиями москвичам.

- Пожелание понятное - быть уверенными в завтрашнем дне, не терять бойцовского духа, всегда присущего нашей стране, не терять взаимопомощи, чувства товарищества, чувства долга, любви к своей стране, - сказал Собянин. - Хочу пожелать нашим военнослужащим удачи и победы. А мы будем делать все, чтобы помочь им в этом.