Собянин - о второй волне мобилизации, экономике Москвы в условиях санкций и праздновании Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционное общение мэра столицы Сергея Собянина с жителями состоялось сегодня, 7 декабря, в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Горожане заранее присылали через mos.ru свои обращения и видео-вопросы на важные темы. Так или иначе многие из них касались сложившейся ситуации в стране и мире.

Вот что сказал мэр…

ЗАПАД НЕДООЦЕНИЛ НАШУ СТРАНУ И НАШ НАРОД

- Начало 2022 года было ознаменовано уверенностью, что самые тяжёлые времена миновали. Мы научились бороться с ковидом и сам ковид ослаб. Экономика снова начала набирать темп. В мире ситуация тогда улучшилась. Это были месяцы позитивной динамики во всех сферах жизни. Но напряжение, которое накапливалось вокруг Украины, масса провокаций, гибнущие мирные жители, все создавало ощущение, что миром это не кончится. Все это вызывало тревогу. Ситуация стала крайне непростой в марте-апреле этого года и было сложно предугадать, чем все обернется.

Взаимодействие, которое десятилетиями складывалось с европейскими странами, было разом нарушено. Наши иллюзии, что Запад относится к России дружелюбно, что там настроены на выполнение всех международных договоров, что превыше всего для него свобода слова и частная собственность, все обрушилось. Просто там наплевали на все правила игры, нам объявили санкционную войну с желанием уничтожить Россию. Наши союзники заняли нейтральную позицию и отчасти тоже склонны были выполнять санкции. Для нас наступила новая реальность. Мы по большому счету остались одни - один на один с половиной мира.

Ощущение было сложное, но было очевидно и другое, что Россию недооценили. Нашу страну рассматривали такой, какой она была 10-20 лет назад, как сырьевой придаток. Ждали, что мы от одного щелчка рухнем, что не сможем существовать без потока западных товаров, что народ России выйдет на улицы с протестом, что руководство страны и бизнес запаникуют. Ничего этого не произошло, они недооценили ни наш народ, ни нашу страну. Было сразу ощущение, что Россия точно выстоит, но как будут развиваться события, никто не мог сказать.

По сути дела на Украине идет война, чего уж там скрывать. С одной стороны, там против нас иностранные специалисты НАТО со всеми своими технологиями, вооружением. С другой стороны, санкции, которые отрубают нас от остального мира. Сейчас мы одни. России не привыкать, у нас всегда были два союзника - армия и флот, так они и остались. Наша страна сильная, способна переживать и не такие кризисы. Огромное количество стран в мире понимает нашу правоту. Они не могут сказать об этом во весь голос, но тем не менее, они точно не против нас.

«МОСКВИЧ» БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

- Набор мер поддержки бизнеса сейчас стандартный, как и в пандемию, - адресные меры для предприятий, гарантии, льготные кредиты. Но чего раньше не было, так это того, что пришлось полностью менять логистику всех потоков. При этом все, что наработали в пандемию, использовали незамедлительно во время санкций. Правительства Москвы и Российской Федерации работали, как одна команда, под руководством президента. Всего было введено около 80 различных мер поддержки.

Главное во время любого кризиса - психологический настрой всех участников. И населения, и бизнеса, и власти. Бизнес чувствует настрой власти, ему важно, что ты рядом и слышишь. Мы совместно разрабатывали меры помощи. Российский бизнес много чего в своей жизни видел и просто так его не напугаешь. Сейчас уже можно сказать, что первые опасения не сбылись, бизнес быстро адаптировался к этой ситуации.

Мэр столицы за рулем возрожденного "Москвича". Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Конкуренты многие ушли, но пришли другие проблемы. Например, рынок покинули компании, которые поставляли комплектующие. Все равно их надо было покупать, даже в сельском хозяйстве. Поэтому никто не радовался, мол, теперь мы тут развернёмся, но бизнес увидел новые возможности и многие этими возможностями воспользовались.

Автомобильная отрасль оказалась самой пострадавшей, все бренды объявили о своем уходе и думали, наверное, что мы лет сто не будем производить автомобили и будем на телегах ездить. Но заводы восстанавливают свою работу. «Москвич» сохранил коллектив, возможности, нашел партнеров, буквально за шесть месяцев запустил линию, это дорогого стоит. Теперь нам надо нарабатывать свою платформу. Наиболее перспективным здесь станет производство электромобилей. Конечно, непросто развивать это в короткие сроки, но деваться нам некуда, будем развиваться.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ

- Нефть и газ в доходах Москвы сегодня занимают чуть больше трех процентов. Основную прибыль столица получает от торговли, финансового бизнеса, промышленности, транспорта, услуг. В Москве работает в целом около 800 тысяч юридических лиц и каждый приносит по копеечке в казну. Это создает устойчивый баланс.

Мы наслушались о том, что сейчас банки рухнут, доллар взлетит, финансовая система развалится. Но все выстояло.

Мы не отказались от программ развития города. Какие-то программы были вынуждены притормозить на очень короткий промежуток времени. Но сегодня в условиях санкционного давления ни одна программа не остановлена - ни образование, ни здравоохранение, ни социальная политика. Ничего нигде мы не уменьшили и не отступили ни на шаг. Запущен Московский скоростной диаметр, сейчас запускаем Большую кольцевую линию метро, на будущий год откроем МЦД-3 и МЦД-4 - громадные транспортные проекты. Строим огромное количество поликлиник, реконструируем старые, строим новые первоклассные больницы, школы, новые микрорайоны, запускаем реновацию промзон. Мы как работали, так и работаем, как реализовали свои программы, так и будем реализовать. И Москва выстоит в этом.

СТОЛИЦА СТРОИЛА ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ НА ПЕРЕДОВОЙ

- Мобилизации у нас не было со времен Великой Отечественной войны. Ситуация сложилась непростая с точки зрения политической и психологической. Многие политики решили сделать на этом себе капитал, лили крокодильи слезы, развернули правозащитную деятельность. При этом против нас обрушилась вся машина натовского блока. Было очевидно, что ресурсами, которыми изначально располагали в СВО, проблему не решить. Если бы не провели мобилизацию, то последствия были бы худшие.

Я слышал разговоры о том, что из Москвы отправилось мало мобилизованных на Донбасс. Это бессовестные рассуждения. Такого даже близко не было. Количество призывников из Москвы находилось в той же пропорции, как и в других регионах. Надо понимать специфику Москвы, у нас база для призыва значительно меньше. Здесь сосредоточено много федеральных министерств и ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, банковская система, другие структуры, где сотрудники имеют брони и отсрочки. Но мы справились с мобилизацией в городе. Минобороны это подтверждает.

Москва модернизировала около 13 тысяч мест для размещения военнослужащих не только столицы, но и в целом в московского региона. Помощь оказали даже в Белгородской области. Я приехал на передовую, чтобы реально помочь военнослужащим. Целый ряд регионов создает оборонительную линию в соответствии с требованиями Минобороны. Мы делаем это с помощью профессиональных строителей, а не одной лопатой ребята там копают. Линия включает в себя противотанковые рвы, доты, траншеи, укрытия для техники, землянки. Надеюсь, они спасут многие жизни наших солдат, создадут, особенно зимой, минимальные условия для их проживания. В целом моральный дух ребят очень хороший, спокойный, уверенный. Бравурности нет. Мне кажется, ребята достойно несут службу.

Сергей Собянин и военнослужащие в зоне проведения СВО, 2 декабря 2022 г. Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы/ТАСС

По согласованию с Минобороны я объявил об окончании мобилизации в столице. В ответ услышал, что это вранье, постоянно идут разговоры о второй волне мобилизации. Мне кажется, это делается намеренно, чтобы люди прятались, разбегались из страны, чтобы возникала тревожность в обществе, претензии к руководству страны. Это чистый заказ, чтобы создать проблемы нашей стране. В продолжении мобилизации нет необходимости. Президент это подтвердил.

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ПОДГОТОВИЛИ К ЗИМЕ

- Мы начали восстановление социальной инфраструктуры и жилья для жителей Донбасса с началом СВО. Проводили подготовку к зиме. Ситуация с инженерией просто аховая, особенно в Донецкой области, сильнее всего пострадавшей от обстрелов. Нам пришлось много поработать. Понятно, что за один сезон невозможно кардинально изменить ситуацию. В Донецке сегодня с теплом сложно, но то, что можно было сделать за короткий срок, мы сделали. Это подготовка сети, объектов, котельных, системы водоснабжения. Сегодня несколько сотен наших работников находятся там и оказывают поддержку аварийным бригадам в области энергетики. В Луганске ситуация с этим получше.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ БОЙЦОВ ПРИШЛА

- За считанные недели многие семьи оказались без своих кормильцев. Центр помощи сразу начал решать их проблемы. От родственников мобилизованных горожан поступило всего около 20 тысяч заявок на разные виды помощи - по трудоустройству, поддержке престарелых родителей и детей, жилищным вопросам и многим другим.

УЛИЧНЫХ КОНЦЕРТОВ И САЛЮТОВ ПОД БОЙ КУРАНТОВ НЕ БУДЕТ

- Насчет Нового года мы никогда не голосовали. Какие дискуссии развернулись, мол, не надо проводить праздник, нужно направить деньги на поддержку СВО. Но доходы от такого праздника значительно больше, чем экономия на нем. Еще ведь это жизнь города, работа общепита, предприятий, гостиниц. Кто-то говорит, что с моральной точки зрения сейчас не до праздников. Но я разговаривал с ребятами в окопах, они за то, чтобы праздновать, и говорят, что тоже отметят Новый год, если командиры разрешат, то и рюмку поднимут.

Сейчас в столице не планируются большие уличные концерты и салюты. Но вспомните традиции в нашей стране. В 1941 году гораздо хуже была ситуация и все же праздновали Новый год. Конечно, не надо забывать о тех, что рискует жизнью на передовой, но праздник должен быть праздником. Если мы будем сегодня в депрессии, это только на руку нашим врагам. Давайте жить в тех традициях, в которых всегда жила и живет наша страна. Доходы, которые город получит от праздничных мероприятий, мы направим на поддержку военнослужащих и их семей.

Пожелание на Новый год понятное - быть уверенными в завтрашнем дне, не терять бойцовского духа, всегда присущего нашей стране, не терять взаимопомощи, чувства товарищества, чувства долга, любви к своей стране. Хочу пожелать нашим военнослужащим удачи и победы. А мы будем делать все, чтобы помочь им в этом.