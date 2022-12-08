В Подмосковье прошел первый межрегиональный форум инвалидов-колясочников

Фото: Сергей ХАКИМОВ

В подмосковном Красногорске прошел первый Межрегиональный форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов». Около 50 инвалидов-колясочников приняли участие очно, еще около 100 - в режиме видео-конференции. В общей сложности первый форум собрал представителей десятка регионов России.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что инициатором запуска такой платформы для обмена лучшими практиками разных регионов стал руководитель подмосковной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров.

- Когда Игорь предложил идею проведения форума, мы, конечно же, ее поддержали. Очень приятно, что помимо участников из Московской области, с нами - представители Москвы, Владивостока, Анапы, Вологды и Республики Ингушетия, а также Калининграда, Курска, Нижнего Новгорода и Севастополя, которые подключились к форуму по ВКС.

Игорь Гундеров является инвалидом-колясочником уже без малого тридцать лет и, конечно, не понаслышке знает о проблемах людей с ограниченными возможностями и как постепенно меняется под них инфраструктура городов. Игорю 49 лет. Уроженец подмосковного Пушкино. После школы поступил в техникум, но в возрасте 19 лет попал в аварию, получил тяжелую травму позвоночника и с тех пор передвигается на коляске. Тем не менее Гундеров продолжал учиться, начал осуществлять правозащитную деятельность, создал собственную общественную организацию.

Среди участников форума - люди, которые несмотря на все сложности нашли себя в самых разных направлениях. Чемпионы-паралимпийцы, дизайнеры одежды, победители конкурсов красоты с инвалидностью, члены общественных палат.

Депутат ГД РФ, Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев поблагодарил за организацию такого важного форума всех причастных:

- Рад всех приветствовать. Мне очень приятно, что такое мероприятие проходит сегодня в Московской области.

Игорь Гундеров поблагодарил за поддержку Правительство Московской области, Фонд президентских грантов, волонтеров Подмосковья, региональное министерство министерству информационных и социальных коммуникаций, а Минсоцразвития.

- Цель нашего форума - рассказать о практиках Московской области в отношении качества жизни инвалидов-колясочников, - отметил Игорь Гундеров. - По итогам мы подаем резолюцию с инициативами в федеральные структуры законодательной и исполнительной власти. К нашим предложениям мы добавим те, которые прозвучат сегодня и будут поданы в течение недели после форума.