«Разборки наркодилеров»: Мужчина, пытавшийся сжечь заживо женщину и 2-летнего ребенка, задержан в Москве

В настоящее время подозреваемый 1990 года рождения задержан

В Москве задержан таинственный «поджигатель в маске», который минувшей ночью запалил квартиру в многоэтажке на улице Демьяна Бедного. Камера наружного наблюдения сняла, как в подъезд зашел скрывающий лицо мужчина, еще через несколько секунд он спешно покинул дом. Судя по всему, он облил одну из дверей горючим и поджег. Приехавшие по вызову соседей пожарные вытащили из квартиры молодую женщину и 2-летнего ребенка. Успели вовремя - когда начался пожар, люди спали и во сне надышались угарным газом. Квартира выгорела наполовину, но до спящих огонь не успел добраться благодаря спасателям. Жильцы квартиры госпитализированы.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемого задержали по горячим следам.

- В настоящее время подозреваемый 1990 года рождения задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах, судя по всему, поджигатель - наркодилер, который пытался отомстить обманувшему его на круглую сумму «клиенту».

- По текущей версии, это разборки между распространителями запрещенных веществ, - заявил KP.RU источник. - Мужчина пытался припугнуть своего «коллегу», устроив «символический» пожар, но перестарался. Он не знал, что данную квартиру владелец сдает совершенно посторонним людям.

Хозяина квартиры силовики теперь ищут. К нему тоже есть вопросы.