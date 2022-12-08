«Кампус готов на 80%»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство образовательного кластера в Долгопрудном

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В подмосковном Долгопрудном полным ходом продолжается стройка большого образовательного кластера. Его планируют открыть на базе Физтех-лицея имени академика Капицы уже в 2023 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы в кампусе, где будут жить ребята, и детском технопарке.

- Мы стараемся помогать, участвовать в развитии лицея и образовательного кластера, который нам поручил создать Президент. 1 сентября открыли корпус начальной школы и впервые с 2018 года возобновили набор ребятишек младшего возраста, - рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор напомнил, что ранее здесь были проложены все необходимые инженерные сети, запущена современная газовая котельная.

- Сегодня мы посмотрели, как продвигается строительство объектов второй очереди. Их мы должны открыть к новому учебному году. Кампус на 200 мест готов на 80%. Он позволит размещать талантливых ребят, которые будут приезжать в наш технопарк со всей страны. Что касается самого технопарка - готовность почти 50%. Это сердце нашего кластера, и мы стараемся, чтобы каждая деталь - от интерьера до технического оснащения - соответствовала самым высоким стандартам.

В кампусе сейчас идут отделочные работы, заканчивается прокладка внутренних коммуникаций для освещения.

Будущий детский технопарк с аудиториями, лабораториями, студиями и актовыми залами рассчитан на 500 человек, которые могут одновременно здесь работать, и на еще 1000 посетителей.

Планируется, что в образовательный кластер в Долгопрудном будут на смены по 2-3 недели приезжать одаренные ребята не только из разных муниципалитетов Московской области и Москвы, но и других регионов. Ежегодно - до 1,5 тысяч учащихся средней и старшей школ (с 5 по 11 классы). Для тех, кто приезжает издалека, предусмотрено общежитие.

- Мы заинтересованы, чтобы Подмосковье давало качественное образование, - отметил Андрей Воробьёв. - Очень важно прикладное применение тех знаний, которые ребята приобретают, чтобы у них появлялись какие-то проекты. В том числе для этого мы строим в Физтехе корпус с 60 лабораториями по 8 направлениям и оснащаем его современным оборудованием.