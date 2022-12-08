«Команда сотворила настоящее чудо»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил ребят из Физтех-лицея с фурором на Олимпиаде по экспериментальной физике

Фото: Константин Семенец

Выступление ребят из подмосковного Физтех-лицея имени академика Капицы произвело настоящий фурор на международной Олимпиаде по экспериментальной физике. В этом году ее с с 20 по 28 ноября принимала Беларусь. Сюда съехались более 300 ребят. А юные физики из Долгопрудного - ученики 8-11 классов - вернулись домой с урожаем в 34 (!) медали разного достоинства.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв побывал в Долгопрудном, чтобы проверить, как идет строительство кампуса будущего образовательного кластера, и поздравил ребят с этим успехом.

- Команда Физтех-лицея сотворила настоящее чудо на Международной олимпиаде по экспериментальной физике: взяла 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете, - рассказал губернатор. - Кроме того, завоевала Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд. Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку Физтеха.

Стоит отметить, что на Олимпиаду по экспериментальной физике команда из Физтех-лицея ездит уже в четвертый раз. До этого ее представители тоже завоевывали медали, в том числе и золотые. Но в этом году они заняли рекордное количество призовых мест.

Лицеисты вручили губернатору сувенир - флаг Физтех-лицея с автографами призеров.

- Мы стараемся по президентской программе не отставать, сделаем вам лабораторный корпус, чтобы ваши светлые идеи вы могли претворять, воплощать в жизнь. Я надеюсь, что эти идеи у вас есть и есть желание капитализировать свои знания, применить их, - сказал губернатор.

Андрей Воробьёв попросил ребят самим подумать, какое оборудование им необходимо в будущий лабораторный корпус для обучения по разным дисциплинам. Их предложения обязательно будут учтены.