В Подмосковье приняли закон об обязательной регистрации домашних животных

Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье будет создана единая база данных по домашним животным, которые содержатся в квартирах, частных домах и приютах на территории области. Речь идет прежде всего о кошках и собаках. Депутаты Московской областной думы сегодня приняли закон «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области».

- В Московской области 515 тысяч собак, из которых зарегистрировано только 315 тысяч, - напомнил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных животных, а также он поможет в поиске потерявшихся питомцев.

В новом законе прописаны правила регистрации домашних животных. После прохождения этой процедуры у каждого питомца появится личный номер. Планируется, что в будущем подмосковная база данных по домашним животным может быть объединена с аналогичной базой Москвы.

Как отмечают эксперты, необходимость подобного закона давно назрела. К сожалению, в последние годы нападений домашних животных на прохожих, в том числе и детей, а также конфликтов, связанных с выгулом собак крупных пород в общественных местах без поводков и намордников, меньше не становится. Проблема есть. И ее нужно решать.

Правила выгула - одна из важных частей принятого закона. Так, с 1 сентября 2023 года (именно тогда закон вступит в силу) выгуливать собак можно будет только на специальных огороженных площадках. Если таковых поблизости нет - в местах, которые удалены от детских и спортивных площадок, общественных мест. Вне таких зон - только с поводком и намордником.