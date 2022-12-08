В Подмосковье с начала года уже 10 тысяч пар, отметивших юбилеи совместной жизни, получили единовременные выплаты

Фото пресс-службы правительства Московской области

Как говорится, мелочь, а приятно! В Подмосковье супруги, которые прожили вместе в браке от полувека и более могут оформить единовременную выплату за каждый «свадебный» юбилей. 50 лет, 55 лет, 60 и так далее. Например, с начала текущего года на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru такие выплаты оформили уже более 10 тысяч раз.

- Чтобы жители не тратили время на посещение различных организаций и не стояли в очередях, мы постоянно улучшаем услуги и размещаем их на региональном портале. Единовременная выплата предназначена для юбиляров совместной жизни, представителей старшего поколения, - рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. - Мы перевели услугу в электронный вид в начале года, и она быстро стала популярной. Очень удобно: подать заявление могут как сами супруги, так и их представители.

Вот какие выплаты могут оформить юбиляры:

50 лет совместной жизни (золотая свадьба) - 5 тысяч рублей,

55 лет (изумрудная свадьба) - 6 тысяч рублей,

60 лет (бриллиантовая свадьба) - 7 тысяч рублей,

65 лет (железная свадьба) - 8 тысяч рублей,

70 лет (благодатная свадьба) и более - 9 тысяч рублей.

Специалисты уточняют: выплата не зависит от уровня дохода семьи. А обратиться за выплатой можно, если с момента юбилея прошло не более года.

Как оформить выплату?

1. Заходим на портал госуслуг Московской области.

2. Далее - в раздел услуги «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни».

3. Далее - заполнить заявление и приложить документы.