«Наша задача - помогать бригадам быстро добираться до пациентов»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о покупке почти 40 машин для «неотложек»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область продолжает техническое оснащение служб, работающих в системе здравоохранения. В том числе для «неотложек» - такие машины с медиками выезжают к пациентам с острыми заболеваниями без угрозы жизни (это их основное отличие от скорой помощи). Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в текущем году регион приобретет для системы неотложной помощи еще 39 автомобилей.

- К работе здрава (системы здравоохранения, - Авт.) всегда приковано много внимания, - отметил Андрей Воробьёв. - Испытание ковидом лишний раз доказало, что в этой отрасли важно все - профессиональные кадры, современные клиники, надежная техника. Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому мы каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для «неотложки».

Губернатор напомнил, что на эту службу выпадает большая нагрузка.

- И наша задача - помогать бригадам быстро добираться до пациентов, успевать на каждый вызов. В прошлом году мы поставили 57 новых «неотложек». В этом - выделили более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для наших поликлиник и паллиативных бригад.

22 машины из новой партии будут работать в системе неотложной помощи поликлиник, а остальные 17 получат паллиативные бригады разных муниципалитетов (такие специалисты работают по «профильным» пациентам - например, недавно перенесшим инсульт или онкобольным).

К слову, в 2022 году область обновила автопарк «неотложек» на 57 авто. Они поступили в поликлиники Рузского, Егорьевского, Шаховского, Люберецкого и Одинцовского городских округов.

Как отмечают в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области, санитарный транспорт закупается в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.