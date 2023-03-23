Обезьяна напала на двухлетнюю девочку, а пуму сожгли заживо: частные зверинцы, которые попали в скандальные истории

Львенок Симба – герой июльской серии репортажей из деревни Телешово под Дмитровом Фото: Иван МАКЕЕВ

Медведи на велосипеде, раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле – эти и другие фантазии жители Москвы и области до недавнего времени реализовывали с легкостью. Купил себе, скажем, пуму: и вот у тебя дома живет огромный кот. Играет в мячик, фоткается за столом, спит на подушке. На одном животном любители экзотики, как правило, не останавливаются, и со временем собирают целый мини-зоопарк. На радость себе и на беду соседям.

ЛЬВИЦА НА СТРЕМЕ

Львица Тара стала героем (или антигероем – это уж как посмотреть) соцсетей после того, как соседи засняли ее, сидящей на крыше жилого дома. «А ну как перемахнет через забор да охотиться отправится?» - перепугался народ. Так в деревню Козино Одинцовского района понаехали журналисты и проверяющие.

И выяснилось, что львица – не единственный хищник в этих краях: кроме нее на участке жили еще пумы, рыси, волки, сервалы и лигр – гибрид тигра и льва. И это не считая всяких там лемуров, собак, коз да поросят. Причем пума вроде как-то раз сбегала и нападала на мелкую собаку (видимо, интереса ради, а не еды для, потому что песель выжил). Соседи жаловались на запах и опасность. Владельцы животных уверяли, что все под контролем, и все хищники сидят по клеткам. Львы рычали, свиньи хрюкали – в общем, взбудоражены были все. А люди из надзорных органов лишь разводили руками: документы у хозяев были в порядке, все хищники под замком.

Фото прокуратуры Московской области

По закону, начиная с 2020 года, диких животных держать у себя дома нельзя. Но если зверь приобретен до вступления закона в силу, то его оставляют на дожитие. Так было и в этом случае. И все же в марте мини-зоопарк разъехался. Как так получилось?

Все дело в том, что семья на своем участке оформила крестьянско-фермерское хозяйство – видимо, чтобы подстраховаться в вопросах законности содержания такого количества живности. Но вот беда: участок относился к землям населенных пунктов и предназначался для индивидуального жилищного строительства, содержать зверинцы и зоопарки на ней по закону нельзя.

- Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о запрете владельцу диких животных содержать их на земельном участке, иск был удовлетворен, после чего в марте хозяева передали питомцев в Центр реабилитации диких животных в Дмитровском округе, - рассказали корреспонденту kp.ru в прокуратуре Московской области.

Фото прокуратуры Московской области

Соседи ликовали, хозяева негодовали, звери скучали – настолько, что даже отказывались первое время от еды:

- Две пумы и львица были очень ухоженные, даже холеные. Пару дней действительно не ели. Но голод – не тетка, так что постепенно привыкают к новому месту, - говорит о питомцах гендиректор Центра реабилитации диких животных Виталий Ратнер. – Хозяева не забывают о них, приезжают повидаться.

ЛЬВЕНОК НА САМОВЫГУЛЕ

В этом же центре уже почти полгода живет львенок Симба – герой июльской серии репортажей из деревни Телешово под Дмитровом. Местные жители были в шоке, когда увидели, как большую кошку хозяин выгуливает… на цепочке. Вместо поводка. Потом в сеть сливали видео, как лев бродит по округе на самовыгуле. Но справедливости ради стоит отметить, что кадры были столь плохого качества, что опознать Симбу оказалось сложно, как и понять, есть ли рядом его владелец Александр с поводком (пардон, цепочкой).

В этом случае хищник очевидно был куплен уже после 2020 года. Прокуратура подготовила документы для обращения в суд. Но хозяин Александр сам отдал Симбу в центр. Теперь рядом с ним живут львицы Алиса и Гела, а значит, у молодого льва жизнь, можно сказать, только началась.

ОБЕЗЬЯНА НА ОХОТЕ

В отличие от хищников, которые до людей так и не добрались, обезьянка из Терпигорьева напала на ребенка. И за нее придется отвечать хозяевам.

Дело было 22 июля прошлого года. Вольер приматов ремонтировали, обезьяну посадили в переноску. Оттуда она сбежала на крики детей, которые играли на соседнем участке. Увидев нечто мохнатое и с хвостом, ребятня разбежалась, а двухлетняя девочка не успела. Обезьяна напала на ребенка, малышку с трудом отбили родители.

В отличие от хищников, которые до людей так и не добрались, обезьянка из Терпигорьева напала на ребенка

Девочка попала в больницу с ранами на руке и ноге, в Терпигорьево съехались люди в погонах, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», полиция – по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Зверинец хотели забрать, но документы оказались в порядке, и все животные остались на местах. Понесла ли какое-то наказание обезьяна, до сих пор не известно, а вот ее хозяев в ближайшее время ждет суд – по информации kp.ru, родители девочки готовятся подать иск на возмещение ущерба здоровью их ребенка. По уголовным делам приговоров пока не последовало.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фото прикрепляю, фото Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы

9 марта полицейские остановили водителя каршерингового автомобиля. Тот открыл дверь и оттуда… выглянул лев. Точнее, львенок Зевс. Маленький, недокормленный и рахитный. Сначала мужчина ляпнул что-то вроде «Да он сам залез, дверца была открыта». Потом заявил, что льва ему подарили друзья (потому и документов на него нет), и теперь с Зевсом они живут в квартире вместе.

Как бы то ни было, хищника забрали, сейчас он набирается сил, веса и витаминов все в том же Центре реабилитации диких животных. А в отношении его хозяина возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными»

Молодой самец пумы по имени Симба сгорел заживо в ночь с 14 на 15 марта в деревне Митькино под Одинцово Фото: Личный архив

ШОК!

Увы, не все истории про хищников заканчиваются хэппи-эндом. Молодой самец пумы по имени Симба сгорел заживо в ночь с 14 на 15 марта в деревне Митькино под Одинцово. Все сняли камеры видеонаблюдения: огонь вспыхнул сразу, разгорелся сильно. Пока соседи разбудили хозяев, Симба уже погиб. Владельцы говорят, что ранее конфликтов с другими обитателями деревни не было. Как и жалоб на пуму, за жизнью которой многие следили в соцсетях. Хозяева подозревают поджог, полицейские с ними согласны. Уголовные дела возбудили сразу по двум статьям: «Умышленное уничтожение имущества путем поджога» и «Жестокое обращение с животными».

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