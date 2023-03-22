Когда менять зимние шины на летние в Москве: обратите внимание на свою одежду

Если вы выходите из дома в костюме и галстуке и вам хочется сменить их на шорты и футболку - тогда точно пора менять резину! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве потеплело - в среду, 22 марта, воздух прогрелся до +6, а на солнце казалось, что вообще можно загорать. В конце рабочей недели синоптики обещают и вовсе +11…+13 градусов. Пора ли автомобилистам менять зимние шины на летние?

Глава Росгидромета Игорь Шумаков поделился своим личным критерием:

- Если вы выходите из дома в костюме и галстуке и вам хочется сменить их на шорты и футболку - тогда точно пора менять резину! Я не буду делать этого до 10 - 15 апреля.

- Нужно обращать внимание на погоду в течение всех суток: да, днем тепло, но по ночам ещё вероятны заморозки, а при отрицательных температурах летняя резина «дубеет». Кроме того, на улицах остался снег, он сойдёт только декаде в первой апреля. Поэтому менять шины пока рано, конечно, - соглашается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Надо подождать хотя бы до 5 - 8 апреля, а дальше слушать прогнозы метеорологов.