Бобров: В центре Москвы прекратили незаконную реконструкцию здания

Фото: Госинспекции по недвижимости г. Москвы

Красная Пресня. Согласитесь, звучит, как песня. А после недавнего благоустройства одна из старейших улиц в центре Москвы «зазвучала» еще лучше. Но, видимо, некоторым красота улицы оказалась не нужна. Важнее оказалось прилепить к дому 24 на Красной Пресне уродливую пристройку. На этом земельном участке находится торгово-административное здание. Как сообщил начальник инспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, специалисты ведомства во время очередной проверки Центрального округа города заметили сооружение самостроя.

«На момент обследования ко входу в подвальное помещение на первом этаже здания незаконно возводили пристройку площадью 15 квадратных метров, - отметил Бобров. - Объект отсутствовал в технической документации здания».

По его словам, возводимая конструкция оказалась никак не оформлена. На неё не было ни проектной, ни разрешительной документации.

«Участок не предоставлялся для целей строительства, - уточнил глава ведомства. - Таким образом, нарушение удалось выявить на начальном этапе».

На сегодня по требованию Госинспекции по недвижимости нарушитель самостоятельно разобрал пристройку и привёл здание в порядок.