Крюково превратят в огромный транспортный узел, Поклонную построят с нуля

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают расширяться. В этом году в столице планируют построить и реконструировать 14 пригородных вокзалов.

«Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро - МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций».

С начала 2023 года уже открылись пригородные вокзалы будущего четвёртого диаметра - Очаково, Лесной городок и Марьина Роща. Сейчас возводят ещё 11 современных станционных комплексов. В департаменте строительства Москвы рассказали, что и где появится для пассажиров уже в ближайшее время.

ДО «СИТИ» МОЖНО БУДЕТ ДОБРАТЬСЯ БЫСТРЕЕ

Сразу несколько новых станций запустят в этом году на МЦД-4. Среди них - Ольгино между Железнодорожной и Кучино в Подмосковье. Здесь разместится островная платформа с навесом во всю длину. Кроме того, над железной дорогой пройдет мост-конкорс с тремя лифтами и эскалаторами. Отсюда откроются выходя на платформу и соседнюю улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе.

Ещё одна строящаяся станция - Поклонная. Ее возводят с нуля. Станционный комплекс откроют вместо старой соседней станции Москва-Сортировочная-Киевская. Поклонная войдет в транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с пересадками на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии метро.

На МЦД-4 сегодня строят и Кутузовскую - на новой соединительной железнодорожной ветке.

Для пассажиров появятся две платформы с навесами на всю длину и надземный вестибюль с кассами, шестью эскалаторами и тремя лифтами.

У жителей с открытием Кутузовской будет возможность выбирать дополнительные варианты пересадок между МЦК, метро и наземкой.

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы

В центре столицы готовится принимать горожан и другая новая станция МЦД-4 - Тестовская. Поскольку она разместится около «Москва-Сити», посетителям и работникам этого делового квартала станет удобнее добираться сюда на общественном транспорте. С Тестовской можно будет пересесть на станции метро «Международная» и МЦК Деловой Центр. В перспективе здесь также откроется пересадка на станцию Тестовская МЦД-1.

Параллельно строятся дополнительные главные пути по проекту реконструкции участка между остановочными пунктами Ермакова Роща и Савёловская.

«Работы ведутся для развития МЦД-1 «Белорусско – Савёловский» и увеличения пропускной способности для запуска маршрута МЦД-4 «Киевско – Горьковский», - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Перед началом движения на четвёртом диаметре обновят и два крупных столичных вокзала. Это Белорусский вокзал, на котором построят новые платформы. Вместо нынешнего пешеходного моста здесь появится подземный переход с лифтами и эскалаторами. А на Курском вокзале тоже прокладывают новые и меняют старые платформы, также расширяют три подземных перехода. На нем уже делают остановки поезда МЦД-2, электрички Курского, Рижского и Горьковского направлений, а также «Ласточки» до Нижнего Новгорода и Иванова.

Помимо этого, на первом этапе реконструкции станции Площадь Трех Вокзалов МЦД-2 и МЦД-4 уже построена новая платформа с навесом на всю длину. Здесь также частично готов пассажирский вестибюль с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами. Теперь близится к завершению второй этап работ. В результате пересадка с МЦД на другие виды транспорта будет занимать порядка трех минут.

«МЦД вместе с другими транспортными проектами столицы – МЦК и БКЛ – призваны сделать городской железнодорожный транспорт доступным и комфортным для миллионов жителей Москвы и области», - отметил Рафик Загрутдинов.

Лианозово - здесь обустроят пешеходный выход, соединённый с подземным переходом вестибюля железнодорожной платформы. Фото: Департамент строительства г. Москвы

ВСЕ УДОБСТВА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ И ПЕШЕХОДОВ

На остальных действующих и перспективных диаметрах тоже вовсю идёт обновление. Для МЦД-3 главной стройкой, пожалуй, стала сегодня реконструкция пригородного вокзала Зеленограда - Крюково. Конечная станция будущего диаметра превратится в трехуровневый транспортный узел. В нем будет работать пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами. Плюс ко всему обустроят три островные платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и дождя. Вместо прежнего узкого тоннеля появится просторный транзитный подземный переход с пологим спуском и подъемом. Впервые в столице терминалы для автобусов будут размещаться здесь на действующей эстакаде.

Кроме того, в этом году три станции откроются и на МЦД-1:

- Тимирязевская - на ней появятся две платформы с навесами на всю длину, тоннель для пересадки на метро и подземный вестибюль с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами;

- Лианозово - здесь обустроят пешеходный выход, соединённый с подземным переходом вестибюля железнодорожной платформы, а пассажиры получат ТПУ с метро, маршрутами наземки и МЦД-1;

- Петровско-Разумовская - ее оснастят теплым терминалом с лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами, удобными в том числе для маломобильных пассажиров. Здесь создадут крупный транспортный хаб, который свяжет МЦД-1 и МЦД-3, станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также наземку. С учётом предстоящих изменений на первом диаметре сейчас также строится подземный переход под Дмитровским шоссе и путями МЦД-1.

Его планируется завершить в октябре. Переход длиной 84 метра оснастят тремя лифтами для маломобильных людей. Строительство перехода продиктовано интенсивностью движения на МЦД-1.