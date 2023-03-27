На лед не выходить!

Солнце припекает – в воздухе уже пахнет весной. В Москве на тротуарах снега почти не найти, да и лед на реках, прудах и водохранилищах стал совсем хрупким. В связи с чем спасатели обратились к жителям столицы с просьбой не выходить на лед – рыбалка или гулянья по льду водоемов несут риск для жизни!

ТАЯНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

…Большой Строгинский затон теснят московские многоэтажки. Над водоемом мельтешат «крылья» кайтеров, на льду сидят с десяток рыбаков. Хотя поверхность затона уже не внушает уверенности: встаешь – и нога частенько проваливается в талый лед.

В МЧС призывают горожан в ближайшее время не выходить на лед. Причем, это касается как взрослых и детей, так и животных.

«Безопасной считается толщина льда не меньше семи сантиметров. Этот показатель и уровень опасности можно определить по цвету: если мы видим желтоватый лед с рыхлой структурой, выходить на него категорически запрещено: лед не выдержит ни человека, ни даже животное, - сообщил государственный инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров.

Если горожанин все же вышел на лед, инспекторы делают ему устное предупреждение. А также могут вызвать наряд полиции, после чего выпишут штраф.

Что делать, если все-так вышли на лед и провались? Главное, не паниковать. По возможности сбросьте тяжелые предметы и повернитесь лицом к тому месту, откуда пришли: с этой стороны лед уже проверенный. Далее необходимо небольшими рывками подплыть к кромке и постараться выбраться на лед. Не вставая, перекатывайтесь метров 5-10, после чего поднимайтесь на ноги и осторожно идите к берегу, сообщил спасатель.

«ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НЕ БЫЛО»

«Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности. Некоторые подростки умудряются ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. В этот период ребятам не следует ходить на водоемы», - добавил Александр Кажуров.

Для школьников специалисты МЧС регулярно проводят беседы в школах по программе «Научиться плавать». Инспектора ГИМС и спасатели объяснили детям, как оказывать первую медицинскую помощь, что нельзя делать на водоемах и какой номер набирать, если кто-то оказался в опасности.

«Номер 101 они все знают, все хором говорят. Проводятся практические занятия по бросанию спасательных кругов и спасению в бассейне. Родителям надо внимательно следить за детьми», — отметил Александр Кажуров.

МЧС с начала 2023 года провело более 22 тыс. профилактических бесед с населением в столице для предотвращения происшествий на воде. Особое внимание в ходе патрулирования уделяется рыбакам и гражданам с детьми, на контроле находятся опасные места выхода на лед на 40 водоемах.

«Это дало свои результаты - летальных случаев на воде за зимний сезон не было», - подчеркнул Кажуров.