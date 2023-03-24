Дмитров и Коломна оказались самыми популярными местами для отдыха в Подмосковье

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Стали известны десять самых популярных направлений в Подмосковье, которые жители столицы чаще всего выбирали для поездок на выходные. Рейтинг составлен на основании исследования, проведенного сервисом бронирования отелей МТС Travel в период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

На первом месте оказался Дмитров, вокруг которого сосредоточены современные базы отдыха и трассы для беговых и горных лыж. На втором месте – Коломна, привлекающая туристов древним кремлем и оригинальными музеями.

- На эти богатые достопримечательностями города пришлось по 13% или более четверти от всех бронирований в регионе, - уточнили аналитики.

Также жители столицы охотно проводили уик-энд в Зеленоградском и Солнечногорском районах, где расположено множество отелей для семейного отдыха. Эти направления - на третьем и четвертом месте соответственно. Пятерку лидеров замыкает Домодедовский район с не менее развитой сетью отелей.

Далее места распределились следующим образом: шестую строчку занял Сергиев Посад с Троице-Сергиевой Лаврой. На седьмом месте – известный историческими памятниками Воскресенск. Восьмая позиция в рейтинге у Серпухова - это один из старейших городов России, известный монастырями, соборами и музеями. Истринский район с музейно-выставочным комплексом Новый Иерусалим и несколькими горнолыжными трассами на девятом месте, и Старая Купавна с горнолыжными комплексами и историческими памятниками – на десятом.

По данным сервиса, на эти направления минувшей зимой пришлось около 60% всех поездок, совершенных жителями столицы в уик-энд.

Если говорить о местах размещения, то 71% бронирований пришелся на отели уровня «три звезды». В апартаментах останавливались 10% путешественников. Остальные выбирали хостелы и гостевые дома.

Во время отдыха туристы активно пользовались мобильным интернетом. Средняя скорость в области - около 60 Мбит/с. Этого предостаточно, чтобы буквально за несколько секунд скачать электронную книгу или мобильное приложение. Фильм весом около 1,5 ГБ загрузится буквально за две минуты.