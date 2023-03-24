За 10 лет заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась в 3 раза

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох впервые выявил возбудитель болезни. На тот момент лечить эту инфекцию, поражающую легкие, не умели. Так что открытие стало настоящей революцией, а бактерия в итоге получила имя своего первооткрывателя - теперь мы знаем ее как палочку Коха.

С тех пор минуло 140 с лишним лет. Еще в 1980-е казалось, что туберкулез окончательно побежден. Но это не так. Например, ВОЗ в последние годы отмечает рост заболеваемости и смертности от этой заразы по всему миру. Страшные цифры: врачи разных стран в 2022 году зафиксировали более 10 млн заболевших и 1,6 млн умерших.

- А вот в Москве благоприятная обстановка, мы, наоборот, фиксируем кратное снижение заболеваемости, - рассказывает главный фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом столичного Депздрава Елена Богородская.

Причем за 10 лет показатель заболеваемости туберкулезом в российской столице снизился в 3,1 раза! (Такое же снижение и по смертности.)

7,1 заболевшего на каждые 100 тысяч москвичей - цифры 2022 года. Для понимания, это в два раза ниже, чем в Португалии (14,2), и прилично меньше, чем, скажем, в Японии (9,2) или Хорватии (10).

За счет чего удалось добиться таких грандиозных результатов? Во-первых, конечно, за счет профилактики. Сейчас любой москвич может совершенно бесплатно провериться на туберкулез в ближайшей поликлинике.

- Это делается с помощью скрининговой флюорографии, - объясняет Елена Богородская. - Ведь болезнь проявляется не сразу. Человек может быть инфицирован, но не знать об этом, пока не появятся симптомы - кашель, высокая температура, потливость, слабость и кровохарканье.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Также проверяют всех пациентов, готовящихся к плановой госпитализации, а также доставленных на скорой помощи.

Всех потенциальных распространителей инфекции в Москве оперативно госпитализируют в стационары.

- При этом больные туберкулезом обеспечиваются антибактериальными препаратами и витаминами. Это отечественные препараты хорошего качества.

Что касается заболеваемости туберкулезом среди детей, столичным медикам удалось за 10 лет снизить показатель в 16,3 раза! В первую очередь - благодаря вакцинации.

- Новорожденные получают прививки БЦЖ либо еще в роддомах, либо чуть позже в прививочных кабинетах поликлиник, - объясняет заместитель главного фтизиатра Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Севостьянова. - Например, в 2022 году в роддомах вакцинировали около 78 тысяч детей. Это 76% от общего числа младенцев. До возраста 6 - 7 лет прививки получают до 95% ребятишек. Оставшиеся - те, кто имеет медицинские противопоказания для живой вакцины БЦЖ. В целом же вакцинация как профилактика сохраняет намного больше жизней, чем любые способы лечения.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Болезнь маргиналов?

У туберкулеза сложился многолетний имидж заболевания граждан из неблагополучных слоев общества. По словам Елены Богородской, речь скорее об отношении разных групп людей к собственному здоровью и образу жизни. Та самая палочка Коха может попасть в организм любого человека - она передается не только воздушно-капельным путем, но и, например, от «инициированных» предметов или продуктов питания (а в почве вообще может жить до года).

- Чаще болеют люди, которые не соблюдают санитарные правила, личную гигиену, имеют вредные привычки. У человека, который ведет здоровый образ жизни, шансы заразиться гораздо ниже. В том числе за счет иммунитета. Ведь по-настоящему заболевают лишь около 10% всех инфицированных.