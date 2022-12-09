Эхо пожара в «Мега-Химки»: Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего горят торговые центры

Пожар в ТЦ "Мега Химки". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После пожара в ТЦ «Мега-Химки» на Ленинградском проспекте эксперт рассказал, из-за чего чаще всего горят российские торговые центры. Напомним, по последним данным огонь локализован на площади около 7 тысяч квадратных метров. Практически полностью выгорел строительный гипермаркет OBI, в котором хранились краски, лаки, аэрозоли.

- Есть три основные причины пожаров в торговых центрах, — рассказал KP.RU вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. - Самая распространенная - неисправность электрооборудования. Это могут быть и проблемы с проводкой, и некачественные обогреватели.

Вторая по популярности причина - жировые отложения в вентиляциях, которые в какой-то момент воспламеняются. Так происходит, если очаг возгорания находится в ресторанах на территориях ТЦ. Жир оседает на стенках в вентиляционных шахтах, если его не чистить при открытом огне - а он бывает во время готовки определенных блюд - случается мгновенное воспламенение этих отложений. Но тут, конечно, явно не тот случай. Вряд ли в строительном гипермаркете была какая-то кухня.

Третьей причиной пожаров в торговых центрах эксперт называет нарушение техники безопасности при огневых ремонтных и строительных работах. Напомним, в качестве одной из рабочих версий рассматривается некачественные сварочные работы на одном из этажей OBI.

Как сообщалось ранее, официально в МЧС подтвердили гибель одного человека. Как стало известно, это охранник, который погиб во время обрушения конструкций.

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