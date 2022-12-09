«Дети проснулись от взрыва. Дом будто подбросило»: Очевидица рассказала о самом страшном моменте пожара в «Мега-Химки»

Очевидица рассказала о страшном взрыве во время пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Корреспондент KP.RU побеседовал с жительницей многоэтажного дома у торгового центра «Мега-Химки», которая из окна наблюдала, как пожар охватывал гипермаркет Obi. Напомним, первые звонки о горящей крыше здания пошли в МЧС около 6 часов утра.

- Мы с мужем уже не спали, собирались на работу, — рассказывает Эльмира. - Увидели в окно, как огонь начинает охватывать крышу Obi. Все очень быстро происходило. Дети еще спали. Но примерно в 6:20 мы услышали со стороны «Меги» громкий хлопок - взрыв. (Сообщалось, что в этот момент огонь достиг полок с лаками и красками, - Авт.). Наш дом находится метрах в пятистах от Obi, сами живем на десятом этаже, но мы буквально почувствовали, как дом подбросило, пошла какая-то вибрация, взрывная волна. Окна были приоткрыты, может поэтому и не вылетели.

По словам женщины, от этого проснулись дети.

- Напугались конечно: «Мамочка, что это?» Через несколько минут мы увидели первые пожарные машины. Началось тушение. Нам казалось, что огонь распространяется очень быстро и вот-вот перекинется на другие части здания, а это уже совсем близко к нашему дому. Поэтому на работу мы не пошли. Дома пожилые родители, мы подумали, что вдруг придется срочно эвакуироваться. Но все, слава богу, обошлось.

- Запах гари чувствовался?

- Нет. Видимо, ветра не было в эти часы. Черный дым уходил ровно вверх. Сейчас уже открытого огня не видно. Пожарные продолжают тушить. Дым - белый.

В МЧС сообщают о локализации пожара на площади около 7 тысяч квадратных метров и ликвидации открытого горения. Подтверждена гибель одного человека - охранника, работавшего в здании.

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