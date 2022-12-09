В Царицыно началось строительство жилого дома по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юге столицы в Царицыно появится жилой дом для переселения по программе реновации. Новостройка разместится недалеко от двух зеленых зон района - Аршиновского парка и парка «Сосенки». Точный адрес - Севанская улица, земельный участок 60, зона 38.1.

«Сейчас проводится подготовка будущей стройплощадки, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здание будет полностью готово в 2025 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из двух корпусов разной высоты строится по индивидуальному проекту. Выглядит здание так:

- фасады - с облицовкой бетонной плиткой бежевых цветов, с металлическими корзинами для кондиционеров;

- 234 квартиры (однокомнатных – 30, двухкомнатных – 174, трехкомнатных – 30). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- два лифта на 630 и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

В благоустроенном дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- сделают места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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