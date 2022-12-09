«Это президентская программа»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил школу в Жуковском, которая открылась после капремонта

Фото: Константин Семенец

В Московской области открылась еще одна школа, в которой был проведен капитальный ремонт. Губернатор Андрей Воробьёв проверил СОШ №2 Жуковского и пообщался с родителями учащихся в ней ребят.

Андрей Воробьёв отметил, что капремонт школ проходит по президентской программе.

- Мы в этом году сделали ремонт более 60 школ, в следующем - отремонтируем почти столько же, - отметил губернатор. - Будем делать все, чтобы в связи с непростой ситуацией в стране, не было проблем. Те школы, которые на следующий год в плане стоят - приведем в порядок. И, конечно, все, что касается программы благоустройства, также дальше будем реализовывать.

Само здание СОШ №2 было построено в 1951 году (сам Жуковский, к слову, получил статус города лишь за четыре года до этого - школа была одной из первых). Во время капремонта здесь поменяли крышу, переложили инженерные системы, укрепили межэтажные перекрытия. Во всем здании теперь работает система внутреннего наблюдения «Безопасный регион». Более того, в результате работ был обустроен еще один кабинет, в котором смогут учиться до 30 детей - в будущем году в школе наберут еще один первый класс.

В здании теперь учатся более 400 мальчишек и девчонок. В том числе младшеклассники из соседней СОШ №3, которых, благодаря новым классам, перевели со второй смены в первую.

Фото: пресс-служба правительства Московской области

В планах на будущий год - строительство стадиона и зоны для занятий разными видами спорта на пришкольной территории.

В 2022 году в подмосковную программу капремонта школ вошли 67 объектов. 63 из них уже сдали. В ближайшие недели будет вновь запущен Лицей №22 в Воскресенске. Работы в еще трех школах завершат уже в будущем году. Также в 2023 году капитальный ремонт начнут сразу в 61 школе.

Общаясь с губернатором, жители Жуковского говорили и о благоустройстве города. Так, в текущем году рабочие привели в порядок площадь перед Дворцом культуры и бульвар Маяковского. Здесь высадили новые деревья, установили клумбы, заменили плитку, установили скамейки с шезлонгами, теннисные столы, качели, зону воркаута и игровую площадку для детей. Родители школьников поблагодарили Андрея Воробьёва за новые общественные пространства. Одна из женщин попросила сделать ограждение воль бульвара - здесь гуляет много детей, а вблизи проходит автодорога. Губернатор пообещал решить эту проблему.

В 2023 году в Жуковском благоустроят городской Парк культуры и отдыха, а также приведут в порядок оставшийся участок бульвара Маяковского.