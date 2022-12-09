Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как завершается реконструкция улицы Туполева в Жуковском: Откроется до конца года

Фото: Антон Чернов

В подмосковном Жуковском завершается реконструкция главной автодороги города - на участке от пересечения ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Ее должны сдать уже до конца текущего года. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ.

- Улица Туполева - главная в нашем наукограде. Вдоль нее расположены многие инфраструктурные объекты, городской парк, офисы компаний. По ней проходят маршруты автобусов, которые соединяют Жуковский с Москвой и Раменским, - сказал Андрей Воробьёв. - Также улица Туполева огибает взлетную полосу международного аэропорта Жуковский. Расширить проезжую часть, сделать ее более удобной и безопасной, нас просили сами жители.

Губернатор отметил, что из-за заторов на дорогах жителям Жуковского приходилось добираться на работу в Москву до трех часов (хотя отсюда до МКАД всего 8 км, - Авт.), а до соседнего Раменского (10 км) - полтора-два часа. После запуска обновленной дороги время в пути сократится в разы.

- После завершения реконструкции время проезда по ул. Туполева сократится до 10 мин, а от центра города Раменское до М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15-20 минут. Движение будет бессветофорным, - сообщил Андрей Воробьёв.

Во время реконструкции дорогу расширили - вместо двух полос на некоторых участках будет до шести. Транзитный транспорт будет следовать через новую развязку. Для пешеходов построили 5 надземных переходов, которые оборудованы в том числе и для маломобильных граждан.

По прогнозам специалистов, дорогой смогут пользоваться до 50 тысяч автомобилей в сутки.

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Андрей Воробьёв напомнил, что на территории Московской области сейчас строят в общей сложности 50 дорожных объектов. 14 из них - федеральные.

- Это и М-12 «Москва-Казань», и обход Октябрьского, М-5 «Урал», и участок Ярославского шоссе в Мытищах и в рамках концессионного соглашения строительство Мытищинской хорды, - рассказал губернатор. - Мы ни один проект не остановили. Более того, сдаем их где-то досрочно, где-то в срок. «Северный обход» Лобни и Лобненское шоссе тоже сдаем в двадцатых числах декабря.