Новое импортозамещение: В Подмосковье будут выпускать лекарства, которые раньше в России никогда не производили

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области запускают еще одно производство, ориентированное на импортозамещение. На территории особой экономической зоны «Дубна» до конца 2023 года будет построен новый фармацевтический завод, а в 2024-м начнут выпускать жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (в том числе - гормональные).

Инвестор выложит в этот проект около 1,5 млрд рублей.

- Предприятие будет обеспечивать российских потребителей медицинскими препаратами, которые ранее не производились в нашей стране и поставлялись из-за рубежа, - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Благодаря появлению нового фармзавода в Дубне у нас в регионе появится около 180 рабочих мест.

Лабораторно-производственный комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью около 9,2 тысяч кв. м. Рабочие уже залили фундамент, вскоре здесь начнется установка колонн, которые станут основной будущих зданий.

Компания планирует выпускать лекарства не только по уже известным рецептурам, но и внедрять собственные разработки. Для этого будет использоваться в том числе сырье российского производства. По словам специалистов, после выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно поставлять до 48 млн единиц стерильных препаратов в ампулах и флаконах, а также около 7 млн единиц преднаполненных шприцев и картриджей.

- Это стратегически важное направление импортозамещения, - говорит генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. - Дефицит лекарств, особенно жизненно важных, абсолютно недопустим, и сейчас все мощности фармакологической индустрии аккумулированы, чтобы запустить новые или развить существующие производства препаратов из перечня ЖНВЛП. Аналоги иностранных препаратов не должны уступать им по качеству и, по возможности, быть более доступными в финансовом плане.

В данный момент резидентами ОЭЗ «Дубна» являются более 170 компаний. Формат особой экономической зоны предполагает, что работающие на территории производства освобождаются на первые 8 лет работы от выплат налога на прибыль в региональный бюджет, а также (на весь период) от уплаты таможенных пошлин и НДС.