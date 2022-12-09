Хотела назвать Гордеем, а родился Космос: как москвички поменялись именами для детей

Называть детей редкими именами – мода уже нескольких лет в Москве. Только в этом году в столице родилось пять малышей, которых родители назвали Космосом. Фото: из личного архива Ульяны Артемовой

Называть детей редкими именами – мода уже нескольких лет в Москве. Только в этом году в столице родилось пять малышей, которых родители назвали Космосом. А в 2020 году семья Артемовых шокировала сотрудников МФЦ, когда пришла получать свидетельство о рождении для своего Космоса. Родителей несколько раз переспрашивали и даже попросили написать дополнительное заявление.

Через полгода малыш уже пойдет в детский сад. Мама Ульяна рассказала kp.ru, что общество до сих пор ассоциирует имя ее ребенка с космическими галактиками или с героем сериала «Бригада». Но при выборе имени была совсем другая история.

«Пусть муж подтвердит»

Семья Артемовых довольно простая московская, родители занимаются бизнесом – Ульяна имеет цветочный салон, а Андрей занимается грузоперевозками. Но в выборе имен для детей решили подойти довольно креативно – дочку назвали Юноной, а сына Космосом.

- Все началось с того, что я еще до замужества придумала, что свою дочь назову Юноной, несмотря на мнение мужа. У меня и самой необычное имя Ульяна, решила и дочь тоже назвать как-то оригинально. А когда мы познакомились с моим будущем мужем Андреем и обсуждали имя детей, то он спокойно отреагировал, я еще тогда подумала: «Это судьба. Даже в имени дочери мы совпадаем», — рассказывает Ульяна.

Пять лет назад у пары родилась Юнона, вот только в МФЦ отказывались регистрировать такое необычное имя. Пришлось даже приходить во второй раз с мужем, чтобы и он подтвердил решение.

- Многие не воспринимали это имя всерьез, хотя я объясняла, что это имя греческой богини, которая хранительница очага. А мы с мужем очень ценим семью, мы люди православные. Считаем, что человек должен создавать семью один раз и навсегда, любить свою семью. И нам все же пришлось писать заявление с формулировкой, что мы настаиваем дать своей дочери имя Юнона, — рассказала Ульяна.

Фото: из личного архива Ульяны Артемовой

«Поменялись именами с сестрой»

История с именем полуторагодовалого Космосом еще интереснее. Второго ребенка, если это будет мальчик, Ульяна и Андрей решили назвать Гордеем. Но долгое время что-то не получалось, и пара даже решила отбросить эту идею.

- А у нас семья большая, и когда придумывали имя для племянника, то я предложила имя Гордей. Я тогда еще не знала, что вскоре тоже забеременею. Получилось, что имя, которое мне нравилось, я уже отдала. А когда сама узнала, что жду мальчика, то разрешила сестре Диане дать имя моему сыну - у нее была мечта назвать ребенка Космосом. Мы с мужем оказались и не против, тем более это тоже греческое имя. Вот так мы обменялись именами, — рассказывает Ульяна.

Родственники удивились, пытались понять, с чем связан такой выбор. Кто-то ассоциировал с криминальным авторитетом из сериала «Бригада», кто-то думал, что Ульяна улавливает связь с космосом. Кто что только не придумывал, но потом смирились. Сотрудники МФЦ тоже пытались чуть ли не отговорить от имени Космос, но все же зарегистрировали.

- Дети у меня добрые, ласковые, никакие не космические. Юнона ходит в детский сад, умеет писать и читать, разгадывать японские сканворды, любит в телефоне играть. Космос тоже скоро пойдет в детский сад. Стала как-то подготавливать воспитательниц, что скоро к вам придет Космос, а их уже ничем не удивить – у них же была Юна, Лучезар и другие детки, — говорит Ульяна.

Фото: из личного архива Ульяны Артемовой

- Если в вашей семье еще появятся дети, уже придумали имена?

- Думали. Сейчас уже вижу какую-то тенденцию на простые имена – часто называют Машами, Маринами, Ванями. Но мы будем следовать по нашему принципу. Если сын, то Добрыня, а дочка – Теона. И то, мне кажется, что эти имена уже звучат более просто. И Добрыня на слуху, и Теона уже сильно распространилось. Надеюсь, что такие имена не будут вызывать дисбаланса в головах людей и у сотрудников МФЦ.

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