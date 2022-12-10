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Общество10 декабря 2022 13:10

Социальное предпринимательство для детей

Рассказываем об успешных проектах из Москвы
Основательница Dodoland Анастасия Кесарь со своей продукцией. Фото предоставлено компанией Dodoland

Основательница Dodoland Анастасия Кесарь со своей продукцией. Фото предоставлено компанией Dodoland

На кого ориентируются в своей работе социальные предприниматели? Исследователи Высшей школы экономики выделяют две основные целевые группы: люди с ограниченными возможностями (30,5% компаний), а также дети и семьи с детьми (29%).

Эксперты особо отмечают популярность бизнеса по работе с детьми среди женщин: анализ Корпорации МСП и Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» показывает, что 98% женщин из России положительно относятся к перспективе создания собственного дела. Они больше погружены в «детскую» повестку: нередко открывают бизнес, находясь в декрете или столкнувшись с несправедливостью в обществе (например, чтобы избежать очередей на места в государственный сад – открывают частный).

Однако часто такие предприниматели не знают, как правильно «упаковать» свою идею, чтобы дело успешно развивалось и приносило прибыль. С этим запросом они приходят в Фонд поддержки социальных проектов, где проходят обучающие программы и консультируются с опытными бизнес-трекерами. Поделимся с вами историями предпринимательниц, которым удалось реализоваться на рынке детских товаров и услуг.

О ВАЖНОМ ИГРАЮЧИ

Наталья Понина 16 лет проработала в финансовой сфере. В 2019 году уволилась с работы, чтобы посвящать время семье. Но в то же время ей хотелось открыть дело, которое бы приносила пользу. Идея возникла случайно.

«В 2020 году перед рождением третьего ребенка я решила создать зайчика в инвалидной коляске. Такая игрушка как бы рассказывает историю, в которой каждый человек, и даже зверь, может быть разным. Но это не служит преградой для общения, учебы, работы, путешествий и реализации талантов»,вспоминает предпринимательница.

Сейчас проект Натальи «TimArt Toys» предлагает игрушки и развивающие пособия, которые помогают родителям и педагогам в игровой форме говорить с детьми на тему инклюзии. Персонажами раскрасок и магнитных альбомов становятся ребята на инвалидных колясках и сопровождаемые собаками-поводырями.

Психологи отмечают, что игры и игрушки для детей дошкольного возраста – это путь к освоению, осмыслению и осознанию жизненных процессов, умению переживать и выражать сложные эмоции.

«Инклюзивная игрушка актуальна и востребована в современном мире, поскольку связана с темой социализации детей с особыми потребностями. Особенное значение она обретает для детей, переживших или переживающих соответствующий опыт. Одна из функций образной игрушки – быть своего рода «психическим зеркалом» для ребенка», – отмечает Наталья.

ОТДЫХ БЕЗ ГАДЖЕТОВ

Проект Dodoland тоже про игры. Но на этот раз – для всей семьи.

После рождения дочки Анастасия Кесарь начала изучать рынок детских развивающих игр. Да так увлеклась, что открыла компанию. Сначала выступила дистрибьютором семейной фабрики, а потом решила попробовать создать собственные игры.

Так в ее жизни появился краудфандинг (система, которая позволяет собрать средства среди будущих потребителей товаров или услуг). В 2020 году предпринимательница организовала сбор на первые четыре настольные игры: «Эль Базар», «Ах, ну что там в гараже», «Плюх» и «Ловец птиц». «Краудфандинг – менее рисковый вариант, чем кредит и объединение с партнерами», – объясняет предпринимательница. Это дало хороший старт для расширения линейки.

Все элементы игр сделаны из натуральных материалов: фигурки из дерева, карточки из картона, холщовые мешочки для хранения. Dodoland – победители Green Awards в номинации «Лучшая экоигрушка».

Все игры можно протестировать перед покупкой: в Москве открыт «Додо-дом» на ВДНХ, где расположены магазин, творческие студии, хобби-клуб и преподают игровой английский.

«Наша миссия как компании – прививать детям и родителям любовь к такому совместному досугу, где гаджеты сведены к минимуму, а общение и «время вместе» ставится во главу угла. Мы уверены, что экология семейных отношений во многом строится на семейных традициях, а одна из самых любимых традиций современных семей – это настольные игры», – отмечает Анастасия.

СНЯТЬ «БОЛИ» ПРИ ОБЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ

В России культура раннего развития детей только начинает зарождаться. Существует множество досуговых и спортивных мест, в которые можно привести ребенка, например, центры грудничкового плавания. Но они направлены на развитие одной компетенции, а не на выстраивание комплексного подхода.

Приложение BabyApp доступно в Google Play и Apple Store. Фото предоставлено компанией BabyApp

Приложение BabyApp доступно в Google Play и Apple Store. Фото предоставлено компанией BabyApp

Проект BabyApp популяризирует идею раннего развития и помогает сформировать индивидуальную программу для каждого ребенка по результатам заполнения чек-листа.

Родитель может скачать мобильное приложение и проходить на нем курсы, читать статьи и смотреть видео. Материал структурирован небольшими блоками, его можно быстро применять на практике. А еще приложение позволяет отслеживать прогресс ребенка, что мотивирует не забрасывать занятия.

«По результатам использования приложения снимаются многие вопросы по взаимодействию с ребенком, формируется позитивный опыт родительства», – отмечает руководитель проекта Ирина Соколова.

Программы развития для малышей получили положительные заключения в Центре экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете и рекомендованы как дополнительный инструмент для занятий дома и в учреждениях дополнительного образования.

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