Социальное предпринимательство для детей

Основательница Dodoland Анастасия Кесарь со своей продукцией. Фото предоставлено компанией Dodoland

На кого ориентируются в своей работе социальные предприниматели? Исследователи Высшей школы экономики выделяют две основные целевые группы: люди с ограниченными возможностями (30,5% компаний), а также дети и семьи с детьми (29%).

Эксперты особо отмечают популярность бизнеса по работе с детьми среди женщин: анализ Корпорации МСП и Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» показывает, что 98% женщин из России положительно относятся к перспективе создания собственного дела. Они больше погружены в «детскую» повестку: нередко открывают бизнес, находясь в декрете или столкнувшись с несправедливостью в обществе (например, чтобы избежать очередей на места в государственный сад – открывают частный).

Однако часто такие предприниматели не знают, как правильно «упаковать» свою идею, чтобы дело успешно развивалось и приносило прибыль. С этим запросом они приходят в Фонд поддержки социальных проектов, где проходят обучающие программы и консультируются с опытными бизнес-трекерами. Поделимся с вами историями предпринимательниц, которым удалось реализоваться на рынке детских товаров и услуг.

О ВАЖНОМ ИГРАЮЧИ

Наталья Понина 16 лет проработала в финансовой сфере. В 2019 году уволилась с работы, чтобы посвящать время семье. Но в то же время ей хотелось открыть дело, которое бы приносила пользу. Идея возникла случайно.

«В 2020 году перед рождением третьего ребенка я решила создать зайчика в инвалидной коляске. Такая игрушка как бы рассказывает историю, в которой каждый человек, и даже зверь, может быть разным. Но это не служит преградой для общения, учебы, работы, путешествий и реализации талантов», – вспоминает предпринимательница.

Сейчас проект Натальи «TimArt Toys» предлагает игрушки и развивающие пособия, которые помогают родителям и педагогам в игровой форме говорить с детьми на тему инклюзии. Персонажами раскрасок и магнитных альбомов становятся ребята на инвалидных колясках и сопровождаемые собаками-поводырями.

Психологи отмечают, что игры и игрушки для детей дошкольного возраста – это путь к освоению, осмыслению и осознанию жизненных процессов, умению переживать и выражать сложные эмоции.

«Инклюзивная игрушка актуальна и востребована в современном мире, поскольку связана с темой социализации детей с особыми потребностями. Особенное значение она обретает для детей, переживших или переживающих соответствующий опыт. Одна из функций образной игрушки – быть своего рода «психическим зеркалом» для ребенка», – отмечает Наталья.

ОТДЫХ БЕЗ ГАДЖЕТОВ

Проект Dodoland тоже про игры. Но на этот раз – для всей семьи.

После рождения дочки Анастасия Кесарь начала изучать рынок детских развивающих игр. Да так увлеклась, что открыла компанию. Сначала выступила дистрибьютором семейной фабрики, а потом решила попробовать создать собственные игры.

Так в ее жизни появился краудфандинг (система, которая позволяет собрать средства среди будущих потребителей товаров или услуг). В 2020 году предпринимательница организовала сбор на первые четыре настольные игры: «Эль Базар», «Ах, ну что там в гараже», «Плюх» и «Ловец птиц». «Краудфандинг – менее рисковый вариант, чем кредит и объединение с партнерами», – объясняет предпринимательница. Это дало хороший старт для расширения линейки.

Все элементы игр сделаны из натуральных материалов: фигурки из дерева, карточки из картона, холщовые мешочки для хранения. Dodoland – победители Green Awards в номинации «Лучшая экоигрушка».

Все игры можно протестировать перед покупкой: в Москве открыт «Додо-дом» на ВДНХ, где расположены магазин, творческие студии, хобби-клуб и преподают игровой английский.

«Наша миссия как компании – прививать детям и родителям любовь к такому совместному досугу, где гаджеты сведены к минимуму, а общение и «время вместе» ставится во главу угла. Мы уверены, что экология семейных отношений во многом строится на семейных традициях, а одна из самых любимых традиций современных семей – это настольные игры», – отмечает Анастасия.

СНЯТЬ «БОЛИ» ПРИ ОБЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ

В России культура раннего развития детей только начинает зарождаться. Существует множество досуговых и спортивных мест, в которые можно привести ребенка, например, центры грудничкового плавания. Но они направлены на развитие одной компетенции, а не на выстраивание комплексного подхода.

Приложение BabyApp доступно в Google Play и Apple Store. Фото предоставлено компанией BabyApp

Проект BabyApp популяризирует идею раннего развития и помогает сформировать индивидуальную программу для каждого ребенка по результатам заполнения чек-листа.

Родитель может скачать мобильное приложение и проходить на нем курсы, читать статьи и смотреть видео. Материал структурирован небольшими блоками, его можно быстро применять на практике. А еще приложение позволяет отслеживать прогресс ребенка, что мотивирует не забрасывать занятия.

«По результатам использования приложения снимаются многие вопросы по взаимодействию с ребенком, формируется позитивный опыт родительства», – отмечает руководитель проекта Ирина Соколова.

Программы развития для малышей получили положительные заключения в Центре экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете и рекомендованы как дополнительный инструмент для занятий дома и в учреждениях дополнительного образования.