Троицкую линию метро в Москве запустят в конце 2024 года

«Новаторская» Троицкой линии метро появится вдоль Ленинского проспекта около пересечения с улицами Удальцова и Новаторов

На Троицкой линии столичного метро продолжается прокладка тоннелей и строительство новых станций. Напомним, общая длина маршрута - порядка 40 километров с 17 станциями. Сейчас возводятся участки от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» в целом длиной 25,2 километра. На этом отрезке разместится 11 остановок - «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка».

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня, 9 декабря, строительство станции «Новаторская».

«Троицкая ветка метро строится полным ходом, — сказал Собянин. - Из 11 перегонных тоннелей первой очереди от ЗИЛ до Коммунарки построено семь тоннелей, семь участков, и в стройке находятся еще четыре».

Мэр напомнил, что маршрут очень важен для города, поскольку около запланированных станций живут или работают около 1,5 миллиона человек. «Практически каждый 10-й москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии, — уточнил Собянин. - Готовность и ход строительства неплохой, поэтому планируем запустить ее уже в конце 2024 года».

КОНКРЕТНО

«Новаторская» Троицкой линии метро появится вдоль Ленинского проспекта около пересечения с улицами Удальцова и Новаторов.

Это будет станция мелкого заложения, колонная трехпролетная, с одной островной платформой. Для пассажиров откроют два вестибюля с выходами на обе стороны Ленинского проспекта, к улицам Новаторов и Удальцова, жилым и общественным зданиям, остановкам наземки.

Будущая станция пересекает Большую Кольцевую линию метро. В этом месте создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с выходом на обе стороны Ленинского проспекта.

Архитекторы придумали необычный дизайн для «Новаторской». Потолок над путевыми стенами и сами стены украсят алюминиевые сотовые панели разного размера, анодированные под шлифованную нержавеющую сталь.

На потолке - светодиодные пыле-влагозащищённые светильники, каждый из которых в углублении оранжевого цвета. Два ряда квадратных колонн облицуют светло-серым гранитом. Пол также выложат полированным светло-серым гранитом. На сегодня «Новаторская» готова на 67%.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Станция станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии. Сначала им смогут пользоваться почти 49 тысячи человек в сутки, в том числе станцией Троицкой линии метро - до 10 тысяч пассажиров в сутки. А к 2030 году ежедневный пассажиропоток ТПУ «Новаторская» составит более 80 тысяч человек, в том числе станции Троицкой линии метро - около 20 тысяч человек.