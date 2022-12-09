«Бойцы, которые находятся в тылу»: В Подмосковье торжественно закрыли 3-й трудовой семестр студенческих отрядов

Подмосковные студенческие отряды официально закрыли свой 3-й трудовой семестр. Торжественная церемония прошла в Мытищах, в зале Молодежного центра «Импульс».

Напомним, в СССР с конца 1950-х и вплоть до начала 1990-х существовали студенческие строительные отряды - учащиеся вузов и техникумов во время летних каникул ездили по всей стране, помогая старшим товарищам на ударных комсомольских стройках. Кроме всего прочего, во время таких вахт молодые люди могли и новую специальность получить, и неплохие деньги заработать. В 2022 году в России эта практика снова была возрождена.

Подмосковные студотрядовцы в этом году работали вожатыми, помогали фермерам Московской области собирать урожай, восстанавливали крепость в Архангельской области, работали проводниками на поездах дальнего следования.

В Мытищах с активистами-студотрядовцами из разных муниципалитетов пообщалась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе:

- Я всегда с удовольствием приезжаю к вам в гости, потому что у вас невероятная энергетика, вы очень крутые, веселые, дружные, компанейские. Вот, есть бойцы на фронте, которые защищают нашу Родину, а есть бойцы, которые находятся в тылу, и вы, как раз те, которые честно, ответственно, с добротой в сердце помогаете здесь.

Екатерина Швелидзе отметила, что ребята из студенческих отрядов помогают собирать гуманитарную помощь, работают со взрослыми и детьми, которые были эвакуированы из ЛДНР и присоединенных территорий в Московскую область.

- За это я хотела бы вам от всей души, от всего сердца сказать огромное спасибо. И, конечно же, слова благодарности вашему руководителю и наставнику Павлу Ковалеву. (Павел возглавляет подмосковное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», - Авт.).

Министр вручила награды ребятам из самых активных студотрядов Московской области, победивших в восьми номинациях.

- Лучший студенческий отряд Московской области по комиссарской деятельности» - «Путейцы» (Московский государственный областной университет, Мытищи),

- лучший студенческий отряд по командирской деятельности - «Технари» (Физико-технический колледж, Долгопрудный),

- лучший студенческий сервисный отряд - «Фотон» (Электростальский колледж),

- лучший студенческий сельскохозяйственный отряд - «Прометей» (Волоколамский Аграрный Техникум «Холмогорка»),

- лучший студенческий педагогический отряд - «Пламенный свет» (Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево),

- лучший студенческий отряд среди средних специальных учебных заведений - «Искра»,

- лучший студенческий отряд среди высших учебных заведений - «Алатырь» (Московский государственный областной университет, Мытищи).

Депутат Госдумы и руководитель студенческих отрядов ЦФО Юлия Дрожжина вручила Екатерине Швелидзе «Почетный знак «РСО» - за развитие студенческих отрядов в стране и Благодарность Комитета по молодежной политике Государственной Думы.

- Я, как руководитель окружного штаба, вижу колоссальную работу, проделанную за последние два года, - рассказала Юлия Дрожжина. - Некоторые региональные отделения выросли за последний год в 2 раза, а подмосковное, наверное, ещё больше. Я надеюсь, что студотряды Московской области только в начале своего пути, за вами большое будущее. И когда-то они, возможно, станут лучшими в ЦФО, а может и всей России.